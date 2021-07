Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 9 juillet 2021, 17 millions d'euros en jeu [EN COURS]

RESULTATS EUROMILLIONS - Un pactole de 17 millions d'euros est en jeu lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 9 juillet 2021. Avez-vous tenté votre chance ? Serez-vous l'heureux gagnant ?

[Mis à jour le 9 juillet 2021 à 19h10] Un été de millionnaire, à la mer, à la campagne, à la montagne, ou à l'autre bout du monde, ou tout ça à la fois, ça vous tente ? Ce rêve serait bien possible avec 17 millions d'euros en poche. C'est la somme mise en jeu lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 9 juillet 2021. Avec autant d'argent sur son compte, on ne peut plus rien se refuser, que ce soit la location d'une maison de rêve au bord de l'eau, d'une voiture de luxe pour prendre la route du soleil, ou encore des billets d'avion pour réaliser le voyage que vous avez toujours voulu vous offrir... Mais pour que cela devienne la réalité, encore faut-il jouer et gagner. Les résultats de l'Euromillions seront affichés sur cette page en début de soirée.

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.

Calculer pour mieux gagner

Et si vous adoptiez une stratégie à base de statistiques et de formules mathématiques pour créer votre combinaison gagnante et gagner à l'Euromillions ? C'est en tout cas une formule qui a été payante pour un joueur de Châtellerault. En effet, le 11 juin dernier, c'est de grâce à cette tactique qu'un habitant de la Vienne a remporté la bagatelle d'un peu plus de 30 millions d'euros. Il devient ainsi "le seul parieur Français vainqueur d'une supercagnotte depuis le début de l'année", nous rappelle Le Parisien. Pas de panique pour ceux qui n'auraient pas encore gagné, l'Euromillions c'est deux fois par semaine avec des jackpots de minimum 17 millions d'euros.