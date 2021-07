Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 juillet 2021 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Les résultats de l'Euromillions sont en ligne ! Et peut-être est-ce votre jour de chance… Le détail ci-dessous !

[Mis à jour le 23 juillet 2021 à 21h54] Une fois de plus, le tirage de l'Euromillions a mis des étoiles dans les yeux des fidèles de ce grand rendez-vous. Ce vendredi 23 juillet, 39 millions d'euros étaient promis à celle ou celui qui décrocherait les bons résultats de l'Euromillions. De quoi ressortir ses chiffres fétiches ! Car cette somme a de quoi donner des vertiges, surtout lorsque l'on pense à tout ce qu'il est possible de s'offrir et de réaliser avec autant de zéros sur son compte en banque. Votre vie s'apprête-t-elle à basculer ? Le verdict ci-dessous.

Les résultats de l'Euromillions du 23 juillet :

23-24-26-34-50 et numéro Étoiles 2 et 4

Cody My Million : IH-676-1920 (Île-de-France)

Si vous n'avez pas remporté le jackpot, pas de panique, de nombreux tirages sont à venir. Et les règles de l'Euromillions sont assez simples. Il s'agit de se rendre chez le buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,50 euros. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer depuis son canapé en se connectant sur le site de la FDJ pour jouer en ligne ; à condition d'être majeur bien entendu, une pièce d'identité peut vous être demandée ! Il faudra ensuite choisir une combinaison de cinq numéros, compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoiles compris, eux, entre 1 et 12. Stratèges ou téméraires, la chance est pour vous à portée de stylo… ou de clic !

Au-delà du jackpot de rang 1 visé par les joueurs, et qui s'élèvait à 39 millions d'euros ce 23 juillet, l'achat d'une grille Euromillions vous attribue un code My Million. Ce code individuel permet à un des parieurs français de remporter à coup sûr la somme d'un million d'euros. C'est certes trente-neuf fois moins important que la somme mise en jeu, mais cela reste un gain très important qui permettra à l'heureux élu de réaliser certains rêves. L'Euromillions c'est deux tirages par semaine avec au minimum 17 millions d'euros à gagner.