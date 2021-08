"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 août 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Vous avez peut-être laissé passer votre chance de remporter les 13 millions d'euros mis en jeu par ce tirage du Loto du vendredi 13 août. À l'inverse, peut-être aurez-vous remporté le jackpot ? Les résultats sont désormais disponibles ci-dessous.

[Mis à jour le 14 août 2021 à 13h24] Pour beaucoup, le vendredi 13 est synonyme de malchance, et il vaut mieux se garder ce jour-là de tenter quoi que ce soit d'audacieux. Le tirage du Loto de ce vendredi 13 août aurait pourtant pu faire mentir la superstition. En trouvant les bons résultats du Loto, vous pouviez en effet gagner la très belle somme de 13 millions d'euros. De quoi faire du 13 votre nouveau numéro fétiche ! Alors, l'avez-vous coché sur votre grille de Loto pour provoquer le destin jusqu'au bout ? Quoi qu'il en soit, pour espérer être le grand gagnant de ce tirage du Loto, il fallait d'abord falloir jouer ! Et malheureusement, le 13 n'est pas tombé et n'a pas non plus été de bonne augure car le jackpot n'a pas été remporté. Les résultats :

Le tirage du Loto du 20 janvier 2021 :

7-11-40-41-48 et le numéro chance : 10 (pas de gagnant)

Joker + : 1 455 915

5 codes gagnants à 20 000€ : A 1520 1944 - A 5441 4294 - A 6349 7129 - A 9963 9934 - C 2359 5798 - C 4343 7366 - C 8415 2471 - D 6403 3825 - D 8807 6371 - E 2123 8017 - E 2408 2439 - E 4625 4544 - E 8471 6144 - E 9406 2812 - F 6929 0866 - F 7865 7203 - G 5576 7013 - H 4659 1138 - H 5295 6722 - H 6788 4998 - I 0009 6554 - I 4972 6843 - I 5917 6136 - J 3031 1072 - K 0820 5212 - K 8044 2709 - L 7713 4470 - L 8381 1392 - N 0602 9905 - N 1752 8391 - N 6080 3597 - O 1225 1374 - O 8231 6981 - P 5019 9643 - Q 0396 9560 - Q 6636 3549 - R 6935 2990 - R 9488 4131 - S 1272 1777 - S 2770 5068 - S 9500 8268 - T 5048 9976 - T 5928 6469 - T 7381 0335 T 9313 7096 - T 9394 4230 - U 0623 4475 - U 2244 5320 - U 3799 7923 - V 5197 0845

Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste pour remplir votre grille de Loto. Vous êtes encore allongé sur la plage ou en balade à la montagne ? Tout ce qu'il vous faut, c'est un peu de réseau pour vous connecter depuis votre smartphone à l'application mobile officielle de la Française des jeux et participer ainsi au tirage du Loto. Comme d'habitude, vous n'aurez ensuite qu'à sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Cette étape passée, vous pourrez retourner à votre séance de bronzage ou à votre randonnée, jusqu'à 20h30, l'heure à laquelle les résultats du Loto sont dévoilés.

Attention toutefois à ne pas oublier de valider votre grille de Loto avant 20h15, heure limite pour participer. Même si vous n'avez pas décroché la cagnotte de 13 millions d'euros mise en jeu, pour ce tirage du Loto un peu spécial, 50 codes gagnants au lieu des dix habituels, vous auront peut-être permis de vous consoler en remportant la somme de 20 000 euros. Avec 20 000 euros en plus sur votre compte en banque, vous aurez déjà de quoi pouvoir concrétiser quelques beaux projets, comme cet achat de voiture que vous avez toujours reporter par manque de moyens, ou ces travaux de rénovation de votre logement. Et si à nouveau vous n'obtenez aucun résultat, vous pourrez vous retenter votre chance lors du prochain tirage qui aura lieu lundi 16 août.