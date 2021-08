"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 31 août 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le mois de septembre arrive et de nombreux frais pointent le bout de leur nez. Un soulagement pour le grand gagnant de ce mardi 31 août, qui a réussi à trouver la bonne combinaison pour remporter 64 millions d'euros. Voici les bons résultats de l'Euromillions du jour.

[Mis à jour le 31 août 2021 à 21h26] Allez c'est bientôt la rentrée et comme chaque année, le mois de septembre oblige à de nombreux achats pour le mois de septembre. Alors pourquoi ne pas tenter sa chance auprès de la Française des jeux ? Ce mardi 31 août 2021, la FDJ proposait un nouveau tirage de l'Euromillions avec plus de 64 millions d'euros en jeu. Voici les bons résultats qu'il fallait cocher ce mardi.

Le tirage de l'Euromillions du 31 août 2021 :

5 - 13 - 17 - 32 - 43 et les numéros étoile : 2 - 10 (Remporté)

Code My Million : RK 713 6808

Ce mardi 31 août, un heureux gagnant a réussi à trouver les bons résultats de l'Euromillions. Vous voulez à votre tour tenter votre chance pour le tirage du vendredi 3 septembre, mais vous êtes encore débutant dans les règles de l'Euromillions ? Pas de panique, on vous résume tout ça ! Pour jouer, rendez-vous chez votre buraliste le plus proche, ou sur le site de la Française des jeux. Seule condition : être majeur. Puis laissez-vous entraîner par la valse des chiffres et choisissez les cinq numéros entre 1 et 50 qui composeront votre combinaison. Et n'oubliez pas les deux numéros étoiles, compris entre 1 et 12.

Vous n'êtes pas très chanceux et êtes presque certain de ne jamais remporter cette cagnotte ? Et si le code My Million jouait en votre faveur ? Pour tous les tirages de l'Euromillions, il existe un code qui permet à un chanceux français de remporter la somme d'un million d'euros. Si la somme est moins coquette, elle permet tout de même de se faire de beaux cadeaux en cette grise rentrée 2021. À vous de jouer !