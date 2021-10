Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 12 octobre (en cours)

RESULTATS EUROMILLIONS. A l'occasion de son premier tirage hebdomadaire, l'EuroMillions propose aux parieurs européens de remporter la somme historique de 220 millions d'euros.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 21h31] Le tirage EuroMillions de ce mardi 12 octobre 2021 verra-t-il un Français rafler le pactole de 220 millions d'euros ? Rien n'est moins sûr. Cette somme est historique car elle n'a jamais été mise en jeu ou remportée depuis la création de la loterie européenne. Et elle pourrait bien faire tourner la tête de nombreux parieurs. Que vous ayez envie d'une nouvelle voiture, de rembourser votre crédit ou de partir faire le tour du monde, toutes ces possibilités pourraient devenir une réalité si vous parvenez à trouver la combinaison gagnante de l'EuroMillions. Vous pourriez devenir le prochain chanceux à remporter un tirage de cette envergure. Les résultats complets seront bientôt disponibles sur cette page.

Le tirage de l'Euromillions du 12 octobre 2021 :

Code MyMillion : HI4796198 (Nouvelle Aquitaine)

En France, il s'avère que certaines régions sont plus chanceuses que d'autres. Sur le podium, on retrouve l'Île-de-France qui comptabilise à ce jour 23 gagnants. En deuxième position se place la région Provence-Alpes Côte d'Azur qui totalise 14 vainqueurs juste devant la Bourgogne-Franche-Comté qui compte en son girond 11 grands gagnants. Mais les 220 millions d'euros pourraient également être remportés dans d'autres pays membres de cette loterie à échelle européenne.

Ce gain record n'a jamais été remporté dans aucun des pays membres participant à l'Euromillions (France, Suisse, Autriche, Belgique, Espagne, Portugal, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni). C'est en Suisse que le plus gros gain a été remporté. En février dernier, un joueur habitant au pays du chocolat a en effet eu la chance de remporter 210 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ). Deux mois avant lui, c'est un Français qui avait battu le record précédent en trouvant la combinaison gagnante, ramassant au passage un pactole s'élevant à 200 millions d'euros. L'Euromillions continue de faire rêver de nombreux parieurs en raison de son aspect presque idyllique qui peut vous faire passer d'un train de vie qu'on pourrait qualifier de banal à une vie de strass et paillettes, sans le souci de savoir si boucler la fin du mois sera chose possible ou non. Il est vrai qu'avec une telle somme, vous n'aurez plus à craindre les appels de votre banquier. Reste à savoir ce que vous feriez d'une telle somme.

220 millions d'euros, qu'est-ce que cela représente ?

Avec un tel montant disponible, le parieur ou la parieuse qui aura peut-être la chance de découvrir la combinaison gagnante aura l'embarras du choix pour la dépenser. CNews a d'ailleurs listé quelques "bricoles" que vous pourriez vous procurer pour cette "modique" somme : une des cinq versions des "Joueurs de cartes" de Cézanne pour les amateurs d'art, 4 432 Bitcoins pour les audacieux, 9 Rolls-Royce Boat Tail pour les collectionneurs, 122 bouteilles de Henri IV Dudognon Heritage Cognac pour les bons vivants ou encore plus de 115 millions de tickets de métro pour les amateurs des transports en commun. En bref, un champ des possibles relativement étendu. Et vous, que feriez vous si vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante du tirage EuroMillions de ce mardi 12 octobre 2021 ?

Les résultats de l'EuroMillions sont communiqués dans la soirée, vers 21h50 sur TF1. En réalité, il s'agit d'une rediffusion, le tirage a en fait lieu vers 21h05. A noter que les résultats du jeu annexe de l'EuroMillions, appelé "My Million" sont donnés à la télévision plus tôt, aux alentours de 20h50 : il permet de désigner un joueur et de lui accorder un million d'euros à la faveur du bon numéro inscrit sur son ticket. Il est évidemment possible, dès publication des résultats sur le site officiel de la Française des Jeux, de retrouver les bons numéros sur cette page, en tête d'article. Autre alternative : appeler au téléphone le 3256 pour disposer des résultats du tirage de l'EuroMillions de ce mardi 12 octobre, une fois le tirage effectué. Attention, il s'agit d'un numéro payant, facturé 0,35 euros par minute. Pour jouer, il suffit de s'acheter une ou plusieurs grilles, dans un point de vente physique ou bien directement sur le site officiel de FDJ, en ligne.

Quelles sont les chances de remporter la cagnotte ?

Il faut tout de même bien avoir en tête que les chances de remporter la cagnotte de l'EuroMillions sont extrêmement faibles : chaque ticket, quelle que soit la combinaison choisie par le joueur a exactement la même chance d'être gagnant, c'est à dire une chance sur près de 140 millions. Il n'existe pas de numéros ou de liste de numéros qui font davantage gagner, attention à ne pas vous méprendre. Il existe bien des numéros qui sont tombés plus que d'autres, mais cela n'enlève rien à un fait tout à fait mathématique : chaque grille validée dispose des mêmes probabilités d'être la gagnante de ce mardi 12 octobre 2021.