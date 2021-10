"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 29 octobre 2021 [EN LIGNE] "

RESULTATS EUROMILLIONS – 54 millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du tirage Euromillions de ce vendredi 29 octobre. Les résultats sont disponibles sur cette page.

[Mis à jour vendredi 29 octobre 2021 à 22h16] Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 29 octobre pouvait vous permettre de terminer la semaine sur une très bonne note, avec sa cagnotte de 54 millions d'euros mise en jeu. Alors, habitué de l'Euromillions ou nouveau joueur, il ne fallait pas attendre pour acheter votre grille chez le buraliste. Vous aviez également la possibilité de valider vos numéros en ligne depuis le site de la Française des jeux (FDJ) ou sur l'application mobile officielle. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

Le tirage de l'Euromillions du 29 octobre 2021 :

28-10-32-15-49 et les numéros étoile : 9-3

Code MyMillion : UF 931 7777 (Hauts-de-France)

Avec les bons résultats de l'Euromillions sur votre grille, à vous la vie dont vous avez toujours rêvé : voyages à l'autre bout du monde, voitures de collection, villas au bord de la mer… Une simple grille d'Euromillions pourrait ainsi vous assurer un avenir serein et la certitude que vous pourrez gâter vos proches autant que vous le voudrez ! D'ailleurs, n'oubliez pas qu'à chaque grille validée, un code My Million vous est attribué. Si ce code est tiré au sort, vous décrochez alors un million d'euros, même sans avoir les numéros gagnants pour la cagnotte. Rendez-vous sur notre page dès 21h pour découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.

L'énorme jackpot du 15 octobre remporté à Tahiti