"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La FDJ proposait aux parieurs français d'empocher un pactole de 20 millions d'euros à l'occasion de son tirage Loto du mercredi 10 novembre. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 21h04] Le jackpot d'Halloween mis en jeu par la FDJ à l'occasion du tirage Loto n'avait toujours pas trouvé preneur. Ce mercredi 10 novembre aurait pu inverser la tendance même si on parle toujours d'une chance sur 19 068 840 lorsqu'on tente de trouver la combinaison gagnante du Loto. Mais grâce aux précédents tirages qui n'ont pas été remportés, la mise de départ avait été majorée pour atteindre aujourd'hui 20 millions d'euros. Un beau pactole qui laisse songeur… Que feriez-vous de tout cet argent ? Malheureusement, le pactole n'a pas trouvé preneur. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

Le tirage du Loto du mercredi 10 novembre :

9 - 12 - 31 - 40 - 41 et le numéro chance : 2

Option second tirage : 12 - 19 - 25 - 40 - 42

10 codes gagnants à 20 000€ : B 1845 5916 - C 3067 7189 - F 8618 0868 - H 8482 9707 - I 6292 9574 - J 5658 1693 - L 9602 5137 - N 2330 1102 - P 0427 8733 - S 2136 5941

Mais pour espérer empocher une telle somme, encore fallait-il jouer ! Et les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, rendez-vous chez un buraliste afin de lui acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportiez le jackpot de 20 millions d'euros mis en jeu ce mercredi. Sur cette grille, il faut ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous aviez coché les six bons numéros, les vingt millions auraient pu être à vous, sauf si quelqu'un d'autre avait choisi les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers d'entre-nous, il était également possible de jouer sur Internet. Dans ces deux situations, il fallait bien entendu être majeur !

Que faire avec 20 millions d'euros ?

Devenir aussi riche est une idée qui vous a forcément effleuré l'esprit un jour. Et si nous n'avons aucun doute sur votre capacité à réfléchir comment utiliser votre argent, voici quelques idées de ce que vous auriez pu faire avec 20 millions d'euros si vous aviez remporté le tirage Loto de ce soir. Aussi, vous auriez déjà pu réfléchir à l'investir dans des placements. Un conseiller financier de la FDJ est d'ailleurs disposé à répondre aux questions des "grands gagnants". Dans le concret, vous auriez pu vous acheter environ 35 appartements de 50m2 à Paris, 100 Bentley Continental GT ou deux jet privé léger de type Phenom 300. Pour ce dernier achat il vous serait même resté 4 millions d'euros. Pas de panique, le jackpot sera remis en jeu à l'occasion du tirage de samedi 13 novembre et sera de nouveau majoré.