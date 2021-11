"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 26 novembre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS. La cagnotte de l'Euromillions atteint des sommets ce vendredi 26 novembre ! À la clef, pour l'heureux chanceux qui trouvera les bons résultats de l'Euromillions, un beau jackpot de 163 millions d'euros.

À moins d'un mois des fêtes de Noël, le tirage de l'Euromillions du vendredi 26 novembre pourrait vous aider cette année à garnir le pied de votre sapin et à organiser le plus somptueux des dîners. En trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pourriez décrocher jusqu'à 163 millions d'euros. À vous le budget illimité pour faire plaisir à vos proches, sans vous oublier ! Voitures, résidence secondaire, équipements high tech dernier cri… Avec une simple grille d'Euromillions, votre réveillon de Noël pourrait se placer sous le signe du luxe.

Pour cela, il vous suffit de participer à ce tirage de l'Euromillions avant 20h15. Vous avez l'habitude de remplir votre grille en version papier ? Alors direction le bureau de tabac le plus proche. Vous êtes plutôt du genre connecté ? Rendez-vous dans ce cas sur le site de la Française des jeux ou l'application mobile officielle pour cocher vos numéros en quelques clics et tenter de décrocher en ligne le jackpot de l'Euromillions. Ensuite, vous n'avez plus qu'à dresser votre liste de cadeaux de Noël, en attendant les résultats de l'Euromillions, à découvrir sur notre page, dès 20h30.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multi millionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.