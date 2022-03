"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 mars 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 15 mars 2022 promettait 40 millions d'euros à qui trouverait les résultats. Sans plus attendre, découvrez la combinaison gagnante.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 21h32] La guerre en Ukraine, le Covid-19, la prochaine élection présidentielle... Les incertitudes sont nombreuses en ce moment, et souvent pas très réjouissantes. Certains préfèreraient fuir sur une île déserte et siroter des cocktails les pieds dans le sable plutôt que d'encaisser les mauvaises nouvelles et déprimer. Mais pour cela, il faudrait avoir quelques millions d'euros en réserve. Bonne nouvelle, le tirage de l'Euromillions vient de dévoiler les résultats du jour. Quarante millions d'euros étaient en jeu, de quoi s'envoler rapidement vers une destination paradisiaque où, telle une autruche, vous pourrez mettre la tête dans le sable et oublier tous les malheurs du monde. Du moins, si vous avez trouvé le résultat de l'Euromillions... La combinaison du jour est à retrouver ci-dessous.

Le tirage du mardi 15 mars 2022 :

1-2-12-19-26 et les numéros étoile 2 et 8

Et le My Million : JM 780 6574

14 millions d'euros au Loto

Dans le cas où vous n'auriez pas eu le temps de participer au tirage de l'Euromillions ce mardi soir, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le tirage du Loto prévu mercredi. Quatorze millions d'euros seront proposés. Une grosse cagnotte pour un tel tirage, même si on est loin des sommets atteints à l'Euromillions, avec des jackpots qui passent parfois la barre des 200 millions d'euros. Avis aux joueurs !