Autonomie de la Corse : c'est possible ? Ce que promet Darmanin

CORSE. La Corse va-t-elle devenir autonome ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à une émancipation de l'île de Beauté. Quelle forme pourrait-elle prendre ? Eléments de réponse.

"Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie." La petite phrase de Gérald Darmanin n'est pas anodine. Mercredi 16 mars 2022, le ministre de l'Intérieur a annoncé à Corse Matin que le gouvernement allait lancer une "discussion sans précédent autour de question institutionnelle" visant à accorder un certain nombre de compétences à la collectivité insulaire. Une annonce faite alors que de l'île de Beauté est sous tension, en proie à des affrontements entre habitants et forces de l'ordre depuis l'agression en prison du militant nationaliste Yvan Colonna, condamné dans l'affaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac, toujours entre la vie et la mort après avoir essuyé les foudres, au centre pénitentiaire d'Arles, d'un détenu emprisonné pour radicalisation.

Quelles compétences pour la Corse si elle devient autonome ?

Demandée de longue date par les nationalistes, toujours refusée par les différents gouvernements, l'autonomie de la Corse serait donc envisagée par l'Elysée. Le cadre reste tout de même à définir. "La question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute", a précisé Gérald Darmanin. Selon Le Figaro, l'assemblée de Corse pourrait se voir attribuer des compétences économiques, sociales ainsi qu'en matière de santé, Paris gardant la main sur le régalien (police, justice, armée). Le locataire de la place Beauvau n'a toutefois pas précisé un éventuel calendrier de mise en œuvre espérée, repoussant cependant d'emblée l'éventualité que l'autonomie soit actée avant le premier tour de l'élection présidentielle.

L'autonomie est donc bien envisageable pour la Corse. D'autant que d'autres territoires français ont déjà ce statut, comme la Polynésie française. Le modèle envisagé pour l'île de Beauté serait calqué sur celui de l'archipel du Pacifique, qui a toutes les compétences sauf le régalien. "Ca peut être une autonomie à l'intérieur de la constitution d'aujourd'hui. La Polynésie a un statut qui lui permet d'être totalement dans la République et d'avoir une spécificité particulière : c'est elle qui gère tout ce qui est économique et social", a indiqué Gérald Darmanin sur BFMTV/RMC mercredi 16 mars.

A travers cette annonce, Emmanuel Macron et le gouvernement ont plusieurs visées : d'abord celle de jouer la carte de l'apaisement dans la rue, alors qu'un vent de révolte souffle en Corse. Mais au-delà d'un retour au calme, le président de la République enfile également sa casquette de candidat et veut séduire une population qui s'était tournée vers Marine Le Pen (27%) et François Fillon (25%) au premier tour en 2017, choisissant d'une courte tête le chef de l'État au second tour (51%). A un peu plus de trois semaines du premier tour, il s'agit donc pour Emmanuel Macron de couver un électorat qui pourrait être décisif, lui qui cherche déjà le soutien des nationalistes en ayant fait lever le statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, complices d'Yvan Colonna, et envisagé leur transfert vers la prison de Borgo, en Corse.