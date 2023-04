"Sécheresse : la carte des restrictions par département"

SÉCHERESSE. Alors que l'été n'est pas encore là, des départements sont déjà en alerte sécheresse. Des restrictions ont été instaurées. La carte de la situation.

Une situation "plus inquiétante que l'été dernier." La France s'apprête, d'ici quelques mois, à vivre un épisode de sécheresse a priori jamais connu jusqu'ici et plus fort que lors de la période estivale 2022. L'alerte, lancée par l'entourage du ministre de la Transition écologique en marge de la présentation du plan eau par Emmanuel Macron, a de quoi inquiéter. Les réserves d'eau sont basses et les prévisions météorologiques ne laissent pas présager une amélioration de la situation. Selon Météo France, les pluies tombées au cours du mois de mars "ont eu un impact positif-très positif sur la sécheresse des sols", permettant un "rattrapage", sans pour autant que cela concerne l'ensemble du pays. "La situation reste très préoccupante" sur le littoral méditerranée, région où des alertes sécheresse accrues ont déjà été établies par les préfectures, entraînant des restrictions pour les habitants.

Au 5 avril 2023, l'ensemble des Alpes-Maritimes et une très grande majorité du Var sont en "alerte" (vigilance jaune). Non loin de là, le sud-est des Bouches-du-Rhône a été placé en "crise" (vigilance rouge), le plus haut niveau d'alerte, avec d'importantes restrictions. L'intégralité des Pyrénées-Orientales est, pour sa part, en vigilance renforcée (vigilance orange). A ce stade, l'Aude, l'Hérault, le Gard et la majorité des Bouches-du-Rhône sont épargnés par des restrictions. Ailleurs dans le pays, la partie ouest de l'Ain ainsi que l'est de l'Oise sont en alerte renforcée, la Haute-Saône, une partie de la Drôme, de la Vienne ou encore de l'Oise (ouest) sont en vigilance jaune. Une situation qui pourrait rapidement évoluer.

Quelle est la carte de la sécheresse en France ?

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux. Voici la carte au 5 avril 2023.

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau. Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine).

(niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :

Éviter de laisser couler l'eau,

Limiter les arrosages de mon jardin,

Installer des équipements économes en eau,

Prendre une douche plutôt qu'un bain,

Installer un récupérateur d'eau de pluie ou des bidons sous les descentes des gouttières et dans le jardin pour arroser ce dernier,

Réparer les fuites d'eau,

Eviter de faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle à moitié vide.

Si ces gestes à adopter sont bons pour la planète, ils le sont également pour le compte en banque, alors que la facture devrait s'alourdir prochainement, compte-tenu du prix de l'eau. Une hausse plus importante devrait par ailleurs peser sur les ménages les plus consommateurs en haut, comme l'a annoncé Emmanuel Macron.