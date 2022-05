"Variole du singe : des contaminations en hausse, la vaccination comme recours ?"

MONKEYPOX. Les cas de variole du singe augmentent en France. Tandis que le virus se propage dans plusieurs pays du monde, la Haute Autorité de Santé a dévoilé sa stratégie vaccinale. Le mode de transmission du virus est également à l'étude. Linternaute fait le point.

11:13 - La transmission sexuelle du virus est étudiée : l'ONUSIDA s'inquiète d'une stigmatisation La majorité des cas de variole du singe semble pour l'heure concerner les hommes ayant des relations avec d'autres hommes. La transmission se ferait donc par voie sexuelle, tel que semble l'indiquer l'étude des cas suspects et confirmés en France, lancée par la Direction générale de la Santé. Mais le risque de tomber dans la stigmatisation n'est jamais loin : l'ONUSIDA a déjà dénoncé des traitements médiatiques "homophobes" et "racistes" sur le sujet. A ce titre, le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a discouru sur l’importance de ne pas "stigmatiser ou discriminer les personnes ayant contracté la maladie".

10:56 - Quels sont les effets secondaires potentiels du vaccin de troisième génération ? A l'heure où la variole du singe circule de pays en pays, la Haute Autorité de Santé recommande un vaccin de troisième génération pour les cas contact. L'idéal serait de l'administrer dans "les quatre jours après le contact à risque et au maximum quatorze jours plus tard avec un schéma à deux doses (ou trois doses chez les sujets immunodéprimés)", les deux devant être espacées de vingt-huit jours. Selon l'HAS, ce vaccin ne dispose pas d'effets indésirables particuliers, si ce n'est ceux que l'on observe généralement lors d'une vaccination soit des "réactions au site d’injection et des réactions systémiques". L’Agence des médicaments européens est un peu plus précise : il est possible qu'un vacciné ressente des "maux de tête, les nausées, les myalgies (douleurs musculaires), la fatigue et les réactions au site d’injection (douleur, rougeur, gonflement, durcissement et démangeaisons)".

10:32 - Quel est exactement ce vaccin de troisième génération ? (2/2) Ce vaccin de 3e génération serait donc plus efficace et plus simple d'utilisation. D'où vient-il ? Ce vaccin de 3e génération contre la variole est commercialisé depuis 2013, par l’entreprise danoise de biotechnologie Bavarian Nordic, sous le nom de Imvanex® en Europe. L'Agence européenne du médicament en assure l'efficacité et la sécurité sur son site : "Imvanex contient une forme modifiée vivante du virus de la vaccine appelée « vaccinia Ankara », qui est apparentée au virus de la variole. Il ne provoque pas de maladie chez l’homme et ne peut pas se répliquer (se reproduire) dans les cellules humaines. En raison de sa similitude avec le virus de la variole, les anticorps produits contre ce virus doivent protéger contre la variole. Les vaccins contenant des virus de la vaccine ont été efficaces dans la campagne d’éradication de la variole".

10:14 - Quel est exactement ce vaccin de troisième génération ? (1/2) Pour endiguer la propagation du virus, un vaccin de 3e génération est recommandé par la HAS pour les cas contacts, y compris les professionnels de santé qui ont été exposés sans protection. L'Autorité a détaillé les avantages de ce vaccin qui aurait un «profil de tolérance, meilleur que celui des vaccins de première et deuxième générations et de son efficacité». La HAS l'estime notamment moins contraignant voire dangereux au moment de l'administration, par rapport aux vaccin de 1e et 2nd générations qui nécessitaient une injection par aiguille bifurquée. A l'inverse, celui-ci «présente un mode d’administration et un profil de sécurité beaucoup plus favorable que ceux des vaccins des première et deuxième générations, tout en assurant une immunogénicité comparable», assure l'HAS.

09:57 - Quel est le vaccin préconisé par le HAS ? Face à la multiplication des cas, la Direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 24 avril. Cette dernière a livré ses recommandations concernant le virus : la plus importante est la vaccination des personnes adultes ayant été en contact avec une personne contaminée. Pour ce faire, la HAS préconise le "recours exclusif au vaccin de troisième génération", parce qu'il est considéré comme plus efficace et mieux toléré. L'Autorité précise que cette stratégie "paraît pertinente au regard des délais d’incubation de la maladie souvent compris entre six et seize jours", mais aussi au regard de "la stratégie vaccinale adoptée dans les autres pays européens".

09:42 - Quel est le nombre de malades identifiés en France? Ce 25 avril à l'aube, les autorités annoncent que le nombre de personnes atteintes de la variole du singe est désormais de cinq. Le dernier identifié est en Occitanie. Les autres régions sont l'Auvergne-Rhône-Alpes (1 cas) et l'Ile-de-France (3 cas). Est-on en état d'alerte ? Selon Santé Publique France, le "contexte européen actuel" constitue "une alerte" : l'autorité sanitaire estime que la situation "suggère une contamination en Europe". Le fait que le Monkeypox se propage en Europe sans qu'il n'y ait de lien entre les personnes contaminées et les cas identifiés dans les zones à risque est pour le moins inhabituel.

09:24 - Les cas augmentent en Europe La circulation de la variole du singe s'accélère. Le 24 mai, de nouveaux pays s'ajoutent à la liste. Dans l’est de l’Europe, trois pays ont enregistré leur premier cas de virus. La République tchèque, l’Autriche et la Slovénie ont annoncé la présence d'un cas confirmé sur leur territoire. Ces derniers jours, la présence de ce virus rare, endémique dans certaines régions d’Afrique, a été rapportée dans plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, la France ou l’Espagne, ainsi qu’aux États-Unis.