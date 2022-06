"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 17 juin 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, les résultats seront délivrés sur cette page vers 21h30.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 19h07] Méga jackpot ! C'est avec cette phrase d'accroche que la Française des jeux, FDJ pour les intimes, met en avant son tirage de l'Euromillions du jour. Et la réclame devrait fonctionner. Non pas parce que les mots ou le visuel sont plutôt bien choisis, mais tout simplement parce que le gros lot du jour est particulièrement attractif. En effet, le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 17 juin 2022 promet pas moins de 130 millions d'euros à celle ou celui qui parviendra à trouver le résultat du jour. Les résultats de l'Euromillions seront tous délivrés ci-dessous au moment du tirage, soit aux environs de 21h30.

Comment remporter l'énorme jackpot mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions ? C'est très simple. Il vous suffit d'acheter une grille moyennant 2,50 euros et d'y cocher cinq des 50 chiffres proposés et deux des 12 numéros étoile. À noter qu'en cas d'hésitation entre deux combinaisons, rien ne vous empêche de jouer davantage de chiffres sur une même grille, ni même de tenter votre chance sur plusieurs grilles. Attention néanmoins à ne pas jouer tout votre salaire, car ce n'est malheureusement pas en se jetant à corps perdu dans le jeu que l'on arrive à l'emporter plus facilement.

En effet, lors d'un tirage de l'Euromillions, tout est question de chance. Si vous sentez que vous avez un mauvais karma en ce moment, alors, peut-être vaut-il mieux se réserver pour un autre jour. Cependant, gardons en tête que le résultat de l'Euromillions pourrait faire un grand gagnant dès ce soir et donc, que le prochain tirage de l'Euromillions ne sera, de ce fait, pas aussi séduisant. Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J lors d'un tirage de l'Euromillions. De même, à chaque tirage, un code My Million permet à une personne ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros.