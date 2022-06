"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 17 juin 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, les résultats ont été délivrés sur cette page. Avez-vous empoché le jackpot ?

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 21h37] Partir en voyage à l'autre bout du monde, rembourser ses dettes, se ficher royalement de l'inflation, démissionner, faire le tour de France des meilleurs restaurants ou encore attendre que ce ne soit plus les soldes pour aller faire les boutiques, voilà des ambitions que pourrait avoir celle ou celui qui a remporté le tirage de l'Euromillions ce vendredi 17 juin 2022. Du moins, si grand gagnant il y a eu, car, pour l'heure, rien ne certifie que quelqu'un est parvenu à trouver le résultat de l'Euromillions. Le mieux est donc de consulter soi-même les résultats du jour :

Tirage du 17/06/2022 19 - 21 - 22 - 31 - 38 Etoiles : 7 - 11

MyMillion : UU 153 5701

Méga jackpot ! C'est avec cette phrase d'accroche que la Française des jeux, FDJ pour les intimes, mettait en avant son tirage de l'Euromillions du jour. Et la réclame a dû fonctionner. Non pas parce que les mots ou le visuel étaient plutôt bien choisis, mais tout simplement parce que le gros lot du jour était particulièrement attractif. En effet, le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 17 juin promettait pas moins de 130 millions d'euros à celle ou celui qui parviendrait à trouver le résultat du jour.

Prochain tirage de l'Euromillions ? Mardi. Comment participer ? C'est très simple. Il vous suffit d'acheter une grille moyennant 2,50 euros et d'y cocher cinq des 50 chiffres proposés et deux des 12 numéros étoile. À noter qu'en cas d'hésitation entre deux combinaisons, rien ne vous empêche de jouer davantage de chiffres sur une même grille, ni même de tenter votre chance sur plusieurs grilles. Attention néanmoins à ne pas jouer tout votre salaire, car ce n'est malheureusement pas en se jetant à corps perdu dans le jeu que l'on arrive à l'emporter plus facilement. Le véritable secret de la réussite n'est autre que... la chance.