"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 juillet 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions du mardi 5 juillet 2022 n'ont pas désigné de gagnant. La cagnotte est donc reportée au prochain tirage, vendredi.

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 22h10] Les résultats du tirage de l'Euromillions du mardi 5 juillet 2022 sont tombés. Aucun gagnant n'a remporté les 217 millions d'euros, une somme exceptionnelle qui permet, entre autres, de s'offrir au choix, 400 Ferrari SF90 Stardable, soit deux Airbus, soit le yacht Kimset, long de 95 mètres, qui comporte huit chambres, une piscine et un spa. Pour autant, grâce à la FDJ, un participant a été tiré au sort avec le code MyMillion. Il remporte ainsi un million d'euros. Si vous êtes déçus, vous pouvez retenter votre chance dès vendredi 8 juillet, avec une cagnotte exceptionnelle de 230 millions d'euros.

Tirage du 05/07/2022 7 - 10 - 25 - 45 - 48 Etoiles : 3 - 6

MyMillion :BA 534 6535

Les chances de devenir millionnaire sont de l'ordre d'une chance sur 139 millions. Il faut en effet cocher cinq chiffres parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentez également vos possibilités de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros.

Quels sont les plus gros gains de l'Euromillions ?

La cagnotte des 217 millions d'euros se rapproche du gain record de l'Euromillions : 220 millions d'euros remportés en octobre 2021. Le 11 décembre 2020, un autre jackpot de 200 millions avait aussi fait le bonheur d'un Français. Ces sommes exceptionnelles sont les plus importantes jamais gagnées en France pour l'Euromillions. Les tirages ont lieu tous les mardis et les vendredis, alors pourquoi ne pas le tenter une prochaine fois ? La chance vous sourira peut-être ? Pour cela rien de plus simple, jouez en ligne ou chez un buraliste.