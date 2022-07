Nouvelle loi Covid : pass sanitaire, mesures de restrictions... Des nouveautés pour les Français ?

LOI COVID. La nuit dernière, les députés ont fini par approuver le nouveau projet de loi sur le Covid-19. Cependant, le texte du gouvernement a été réduit de moitié par l'opposition. Voici ce qu'il en reste.

Le nouveau projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" était examiné par l'Assemblée nationale depuis lundi 11 juillet. Les députés l'ont finalement approuvé dans la nuit du 12 au 13 juillet, après des débats tumultueux. Mais le texte validé en fin de compte ne ressemble plus beaucoup à celui proposé par le gouvernement. Seul reste le premier article, qui prévoit la fin de l'Etat d'urgence et la prolongation de la collecte et du traitement informatique des données de dépistage et de cas contacts : cette collecte sera autorisée jusqu'au 31 janvier 2023 (contre le 31 mars 2023, date initialement prévue par le texte du gouvernement).

En revanche, le second article, qui prévoyait la possible mise en place d'un "pass frontière", sorte de pass sanitaire aux frontières nationales, a été rejeté par une large partie des députés de la gauche, du Rassemblement national et des Républicains. De quoi indigner Elisabeth Borne, qui a écrit sur Twitter : "L'heure est grave. En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus." De son côté, l'opposition s'est insurgée contre le refus de la majorité de réintégrer les 15 000 soignants suspendus en 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner.

Le texte final a été approuvé par vote avec 221 voix pour, 187 contre et 24 abstentions. Le texte doit désormais passer au Sénat, où le ministre de la Santé François Braun et la Première ministre Elisabeth Borne ont dit leur espoir de le rétablir dans son intégralité.

Que signifie la fin de l'état d'urgence sanitaire ?

L'état d'urgence sanitaire, voté dès le 23 mars 2020, prendra fin le 31 juillet 2022, après de multiples prolongations. Cette situation particulière permettait au gouvernement de prendre des mesures d'exception concernant la restriction des libertés de déplacements, notamment les confinements et les couvre-feux, ou encore la mise en place d'un pass sanitaire ou vaccinal. Avec la fin de cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement se verra réduire le champ des possibles pour lutter contre la pandémie de Covid-19 : il ne pourra plus, par exemple, rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics, ou encore décréter de jauges maximales dans certains lieux.

Les soignants non-vaccinés seront-ils réintégrés ?

Suspendus en 2021 parce qu'ils refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19, environ 15 000 soignants attendent toujours de pouvoir réintégrer leurs fonctions. A l'Assemblée nationale, les députés de la France insoumise et du Rassemblement national soutiennent leur réintégration, pointant les carences en personnel de l'hôpital public. Pourtant, ce "n'est pas à l'ordre du jour", a tranché lundi François Braun, le ministre de la Santé, déclenchant les huées d'une partie de l'hémicycle. Raquel Garrido, députée insoumise, a même défendu une motion de rejet préalable du texte du gouvernement, lors de l'ouverture des discussions lundi soir. La motion de rejet a été votée par les députés de LFI et du RN, recueillant en tout 174 voix pour et 192 contre.