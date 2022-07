"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 juillet 2022, 17 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 22 juillet 2022, la FDJ propose de remporter 17 millions d'euros lors du tirage de l'Euromillions. Retrouvez les résultats sur cette page.

Ce vendredi 22 juillet 2022, la cagnotte de l'Euromillions s'élève à 17 millions d'euros. Serez-vous l'heureux gagnant de ce tirage de l'Euromillions ? Découvrez les résultats sur notre page. Que s'offrir avec une telle somme ? Avec 17 millions d'euros, il est possible de s'acheter plus de 11 000 kilos de truffe noire du Périgord, vendue 1 500 euros le kilo. Vous pouvez également payer 191 nuits dans l'hôtel le plus cher du monde, l'Empathy Suite du Palms Casino Resort à Las Vegas aux États-Unis, où une nuit coûte 88 857 euros. En attendant de vous offrir la vie de luxe, consultez les résultats du tirage de l'Euromillions pour découvrir si vous avez été chanceux.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez par ailleurs vos chances de trouver le bon code Mymillion. Ce code, constitué de deux lettres et de sept chiffres, est attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions. Si le code du participant est tiré au sort, il gagne un million d'euros. Un code est gagnant à chaque tirage de l'Euromillions et 88 personnes sont devenues millionnaires en France depuis le début de l'année 2022 grâce à Mymillion.