"Incendie Aveyron et Lozère : le feu ne progresse plus, le point sur la situation"

INCENDIE AVEYRON. Déclaré lundi entre les départements de l'Aveyron et de la Lozère, l'incendie ne progressait plus ce mercredi matin. La situation reste toutefois compliquée sur un terrain accidenté.

L'incendie qui a touché les environs de deux villages de l'Aveyron après s'être déclaré en Lozère, ne progresse plus ce mercredi 10 août selon les dernières remontées des pompiers et des autorités locales. Il n'est toutefois pas fixé et les pompiers estiment qu'il faudra plusieurs jours pour parvenir à circonscrire l'incendie. Le village de Mostuéjouls, le plus proche du foyer de l'incendie qui a ravagé une forêt de pins, a été totalement évacué. Pour rappel, 3000 personnes, campeurs en vacances dans cette zone touristique des Gorges du Tarn et habitants, avaient été évacués dans la nuit de lundi à mardi. Le feu a ravagé 700 hectares de végétation dans un secteur escarpé et difficile d'accès pour les pompiers. L'incendie s'était déclaré lundi à Massegros Causses Gorges en Lozère avant de se répandre à l'Aveyron dans la soirée du lundi 9 août.

Mardi, les pompiers avaient allumé des feux tactiques pour brûler la végétation de manière préventive mais plusieurs foyers se sont réactivées dans la journée. Plusieurs canadairs ont été appelés pour combattre le feu alors qu'au sol, les pompiers rencontraient les plus grandes difficultés à cause de la chaleur et du vent qui change sans cesse de direction. Deux pompiers ont été légèrement blessés mardi, selon le colonel Souyris, du Sdis de l'Aveyron, lors de son point de situation du mardi 9 août. Selon les enquêteurs, l'incendie serait d'origine accidentelle, comme l'a expliqué le colonel Frédéric Brachet : "Ce serait a priori un incident, ce ne serait pas un acte délibéré ou une maladresse coupable."