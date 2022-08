Karting à la prison de Fresnes : le "Kohlantess" fait polémique, ce que l'on sait

FRESNES. Une compétition inspirée de "Koh lanta" a été organisée à la prison de Fresnes opposant des détenus aux surveillants dans des épreuves ludiques. L'événement fait polémique mais était connu du ministère de la Justice. Toutes les informations.

[Mis à jour le 22 août 2022 à 12h13] Des détenus de la prison de Fresnes faisant du karting et participant et d'autres épreuves ludiques. Ce sont les images du "Kohlantess" qui ont créé la polémique après leur diffusion le vendredi 19 août. L'événement, une compétition inspirée par l'émission de TF1 "Koh lanta", consistait à l'affrontement de trois équipes, dont une composée de détenus, lors de diverses épreuves : karting, tir à la corde ou encore quizz de culture générale. Le concept Kohlantess déjà vu dans les banlieues a pour but selon les organisateurs de recréer du lien entre les jeunes et les autorités. A Fresnes, les producteurs de l'émission ont voulu voir plus loin et agir pour l'"insertion des détenus". Une explication qui ne passe pas auprès des politiques, en particulier à droite et à l'extrême droite.

Le gouvernement s'est également emparé du sujet et le garde des Sceaux a annoncé, le samedi 20 août, l'ouverture d'une enquête sur l'organisation de l'événement à la prison de Fresnes. Eric Dupond-Moretti ne s'est pas montré convaincu par le bien fondé du Kohlantess et a jugé que "la lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting !" Une réaction légitime pour le ministre de la Justice mais qui interroge puisque son cabinet était informé de la tenue de l'événement et l'équipe de communication ministérielle était présente lors du tournage, le 27 juillet. Le ministère a précisé à l'AFP que le garde des Sceaux s'est "toujours montré favorable à ce que des détenus se voient proposer des activités sportives et culturelles, mais dans le projet tel qu'il avait été présenté n'apparaissaient pas les activités telles qu'elles se sont révélées dans cette vidéo, notamment celle de karting". L'enquête administrative doit faire la lumière sur ce que savait le ministère de l'événement.

La vidéo du "Kohlantess" à la prison de Fresnes

La production de l'émission Kohlantess fait parler d'elle depuis la publication de son émission tournée à la prison de Fresnes, le 19 août. Dans une vidéo de 25 minutes partagée sur Youtube, trois équipes, dont une des détenus, s'affrontent dans une série d'épreuves : quizz, parcours d'obstacles, karting et autres. Le tournage a eu lieu le 27 juillet en présence des prisonniers, des surveillants et de jeunes de cités et s'est déroulé sans encombre, à la différence de la diffusion de la vidéo qui a suscité de vives critiques.

"Kohlantess" à la prison de Fresnes, c'est quoi ?

"Kohlantess" est un concept connu à l'origine de plusieurs événements en banlieue parisienne : des compétitions et des animations entre jeunes de cités et policiers. Mais c'est la première fois que Djibril Dramé et Enzo Angelosanto, organisateur et producteur des événements, ont importé leur émission dans un établissement pénitentiaire. L'un et l'autre expliquent que l'allègement du quotidien des détenus et le travail pour la réinsertion des prisonniers ont motivé l'organisation du Kohlantess à Fresnes. "Toutes les personnes qui sont là le sont pour une bonne raison et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison mais nous avons un devoir : ne pas les mettre de côté et ne pas oublier qu'ils sont des humains comme vous", rappelle l'animateur en introduction de l'émission publié sur Youtube. Enzo Angelosanto a exposé un autre objectif de leur émission sur BFMTV : "Le but est d'amener les jeunes en prison pour les sensibiliser à ce qu'est l'incarcération".

Trois équipes se sont affrontées lors du Kohlantess à la prison de Fresnes : une composée de détenus emprisonnés pour de "courtes peines" comme précisé lors de la vidéo, une autre rassemblant des agents pénitentiaires et une troisième équipe représentant les jeunes de banlieue. Tous se sont opposées dans une série de quatre épreuves dont un karting, passage de l'émission qui concentre les critiques. Elles représentées chacune une association caritative.

Qui était au courant du Kohlantess à la prison de Fresnes ?

"Tout le monde était au courant" du tournage d'un épisode de Kohlantess à la prison de Fresnes a assuré le producteur de l'émission, Enzo Angelosanto sur BFMTV. Le jeune homme a expliqué que l'organisation de l'événement a été possible grâce à des accords conclus avec le ministère de la Justice, responsable des administrations pénitentiaires. "On a eu des accords, on était prêts pour le faire, à aucun moment on a pris au dépourvu quiconque, tout le monde était au courant de notre action, on a eu des validations, nous avons signé une convention entre nos parties et l'administration pénitentiaire", a ajouté le producteur.

Le ministère de la Justice ne nie pas avoir été au courant du tournage mais explique que les images de la vidéo ne correspondent pas avec ce qui avait été convenu en amont. Pourtant le cabinet ministériel a pu contrôler les images tournées puisque qu'une équipe de communication était présente à la prison de Fresnes de 27 juillet pour assister à l'émission, accompagner les journalistes et valider les images avant leur diffusion. Ce qui sous-entend que les vidéos du karting ne sont pas une surprise pour le ministère. D'autant plus que selon le Figaro le contenu de la vidéo a été vérifié par la Direction de la communication du ministère de la Justice, entrainant un retard de la diffusion de l'émission sur Youtube.

Et concernant le garde des Sceaux ? Eric Dupond-Moretti n'était pas personnellement au courant de l'organisation du Kohlantess selon le ministère. L'enquête administrative ordonnée par le ministre de la Justice doit permettre de "connaître exactement les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé" et ce qui était connu des acteurs gouvernementaux.

Pourquoi l'organisation d'un karting à la prison de Fresnes fait polémique ?

L'événement récréatif organisé à la prison de Fresnes concentre les critiques des politiques de la droite depuis le 19 août et les remarques visent plus particulièrement le karting. "Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié​", s'est insurgé le député LR Eric Ciotti tandis que d'autres ont rappelé que les prisons sont des lieux de "privation des libertés" où le karting n'a pas sa place. Des figures d'extrême droite ont critiqué l'événement, assurant que l'émission a été financée par les impôts comme le vice-président du RN à l'Assemblée nationale, Hélène Laporte. Le secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière (FO), Emmanuel Baudin, n'a pas non plus apprécié l'organisation et le financement d'un tel événement : "On a dépensé autant d'argent pour deux détenus sur une prison qui compte plus de 1 000 détenus. C'est l'une des prisons les plus vétustes de France, je pense qu'il y avait autre chose à faire". Une remarque qui s'entend mais ne peut pas servir de critique, le Kohlantess ayant été entièrement financé par les producteurs de l'émission.

Cédric Boyer, responsable FO Justice à la prison de Fresnes a questionné l'utilité de l'événement pour la réinsertion des détenus. Selon lui la réinsertion passe par la formation professionnelle, le travail, l'école et l'indemnisation des victimes mais pas sur le pur divertissement.

Qui a financé l'organisation du "Kohlantess" à Fresnes ?

Le financement de l'organisation du Kohlantess à la prison de Fresnes est une autre question sur laquelle les esprits se sont échauffés. L'extrême droite la première a affirmé et accusé Eric Dupond-Moretti d'avoir organisé l'événement avec les impôts des contribuables, à l'instar de Damien Rieu, vice-président du parti zemmouriste Reconquête! Des accusations reprises en chœur par des élus d'extrême droite comme la députée Hélène Laporte. Le ministère s'est défendu d'avoir financé l'événement et a assuré auprès de Franceinfo que l'intégralité du financement était à la charge de la production de Kohlantess : "Il n'y a eu aucun financement des activités de la part de la prison". Les producteurs de l'émission confirment être autonomes pour financer les épisodes de Kohlantess. Un d'entre eux qui souhaite rester anonyme a précis" que ce sont des subventions accordées à l'association ou des sponsors qui ont permis de payer l'organisation du Kohlantess.

Reste la question de l'argent reversé aux associations caritatives représentées par chaque équipe. En l'occurrence, c'est la prison de Fresnes qui a versé 2 700 euros aux associations. Une action dont s'est félicité le directeur de l'établissement pénitentiaire Jimmy Delliste. 1 700 euros ont été versés à l'association Arc-en-ciel qui réalise les rêves des enfants malades et défendue par l'équipe des surveillants, 650 euros sont allés au Relais Enfants-Parents, cause soutenue par les détenus et qui permet de préserver le lien entre les parents incarcérés et leurs enfants et enfin 350 euros ont été donnés à l'association Unitess. "L'argent qu'a donné la prison est allé directement aux associations", confirme l'un des organisateurs.