Gilles Artigues : piégé par une vidéo intime, chantage contre l'adjoint au maire de Saint-Etienne

GILLES ARTIGUES. L'ancien premier adjoint de Saint-Étienne, Gilles Artigues, a-t-il été victime d'une machination politique de la part du maire Gaël Perdriau ? C'est ce que rapporte Médiapart. Les explications.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 18h10] Huit ans. Voilà huit ans que Gilles Artigues est victime d'un chantage. En 2014, l'ancien premier adjoint de Saint-Étienne a été filmé à son insu alors qu'il passait une soirée intime sur Paris. Ce qu'il ignore alors, c'est que tout est enregistré par des "amis" politiques comme le rapporte le journal Médiapart. Le but de l'opération ? Selon le journal d'investigation, il s'agissait de contenir l'influence et les ambitions de l'élu. Pieds et poings liés, Gilles Artigues a subi ensuite durant toutes ces années les conséquences de cet acte. En effet, l'édile est un père de famille particulièrement impliqué dans la communauté catholique. Impossible alors pour lui de révéler le pot aux roses.

À l'origine de cette vidéo, on retrouve un élu local de la majorité, Samy Kéfi-Jérôme. Ce dernier n'a pas souhaité répondre aux questions de Médiapart après avoir initialement nié l'existence de la vidéo. De son côté, Gaël Perdriau nie également un quelconque projet contre Gilles Artigues : "Je ne suis pas au courant d'un tel projet."

Maître André Buffard, avocat de la victime présumée, a, quant à lui, laissé entendre que son client allait certainement dévoiler de nouveaux éléments. En effet, s'il avait bien conscience d'être victime de chantage, il n'avait pas compris qu'il était au centre d'une telle machination : "À l'aune de vos informations, mon client découvre qu'il a été victime d'un complot mûrement réfléchi et d'une machination visant à l'éliminer. Mon client se réserve donc le droit de révéler à la justice les détails des pressions qu'il a subies pendant toutes ces années, dans la mesure où il a décidé de porter plainte pour "chantage aggravé" ."

La vidéo en question montre un escort prodigué un massage érotique à Gilles Artigues. Durant les trente minutes et trente-trois secondes d'images, l'élu apparaît nu, mais aucune relation sexuelle n'est filmée. Selon Médiapart, le contenu est toutefois assez explicite pour mettre en difficulté Gilles Artigues. Ce dernier n'a jamais visionné l'intégralité de l'enregistrement. En revanche, une séquence de 2 minutes et 11 secondes lui a été diffusée au cours d'un rendez-vous avec Samy Kéfi-Jérôme. Intitulée "In bed with Gilles Artigues", elle montre des passages de la soirée intime de l'élu, en rappelant ses engagements catholiques. La courte vidéo se termine par un avertissement : "On va faire une pause… Suite au prochain épisode…" À partir de là, le cauchemar commence pour Gilles Artigues.