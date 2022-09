"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 septembre 2022, 127 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLION. Parviendrez-vous à découvrir les résultats de l'Euromillions de ce vendredi 2 septembre 2022 ? Le tirage aura lieu vers 21h.

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 18h53] Fin de semaine sensationnelle en perspective du côté de la Française des jeux (FDJ) ! Ce vendredi 2 septembre 2022, un tirage de l'Euromillions proposant une cagnotte de 127 millions d'euros est en jeu. Sachant que le montant minimal qui peut être proposé lors d'un tirage est de 17 millions, le nombre de personnes susceptibles de tenter leur chance pour essayer de trouver le résultat de l'Euromillions de ce vendredi devrait être conséquent. Les résultats apparaîtront ci-dessous dès qu'ils seront connus :

Comment participer à un tirage de l'Euromillions ? Rien de plus simple. Muni de 2,50 euros, le montant minimal d'une grille, il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou directement sur le site fdj.fr et d'acheter une grille. Sur celle-ci 50 chiffres allant de 1 à 50 vous seront proposés d'une part, et 12 allant de 1 à 12 vous le sauront d'autre part. L'idée est de choisir cinq chiffres parmi les 50 et deux parmi les 12 et de bien valider sa grille avant 20h15, dernier carat ! Le destin fera le reste (ou pas).

S'il est impossible de dire que vous n'avez pas vos chances, gardez tout de même en tête qu'en ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur plus de 139 millions d'être le petit chanceux qui mettra la main sur les résultats de l'Euromillions ce vendredi soir. Le mieux est donc de garder la tête froide et de ne pas trop compter sur une éventuelle victoire au tirage de l'Euromillions pour pouvoir payer ses factures. Mais comme aime le dire la FDJ, 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors qui sait, si vous passez le pas, peut-être serez-vous le prochain !?