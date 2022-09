"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Tirage sensationnel ce vendredi 23 septembre 2022 ! La FDJ proposait une cagnotte de... 194 millions d'euros. Les résultats sont à retrouver un peu plus bas dans cette page.

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 21h38] Le résultat de l'Euromillions que vous attendiez tant est enfin disponible ! Avec un jackpot à 194 millions d'euros, le mieux est de s'assoir pour découvrir les résultats gagnants de ce vendredi 23 septembre 2022. Pour les mauvais joueurs, gardez bien en tête que vos prouesses lors d'un tirage de l'Euromillions dépendent davantage de votre karma que de votre ingéniosité ou de vos talents cachés, quels qu'ils soient. Et si les premiers chiffres ne sont pas les bons, puisez en vous l'énergie qui vous permettra de lire jusqu'au bout la combinaison gagnante, car sait-on jamais, peut-être aurez-vous quand même quelques chiffres en commun avec le résultat de l'Euromillions du jour.

Tirage du 23/09/2022 14 - 15 - 22 - 35 - 48 Etoiles : 3 - 8

MyMillion : HI 522 2752

Prochain tirage de l'Euromillions, mardi ! Comment jouer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ et de cocher cinq chiffres parmi les 50 proposés sur la grille de l'Euromillions et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Moyennant 2,50 euros, faites ensuite valider votre grille pour qu'elle soit bien prise en compte pour le tirage du soir. Le plus dur sera d'attendre le résultat de l'Euromillions et éventuellement d'apprendre à gérer autant d'argent si jamais vous devenez l'élu ! À noter qu'il est également possible de tenter sa chance sur le site de la FDJ depuis son canapé. De même, si vous devez cocher au moins cinq chiffres et deux numéros étoile pour constituer une combinaison, rien ne vous impose de n'en cocher que cinq et deux.

En effet, certains joueurs, pour maximiser leur chance de remporter la cagnotte du tirage de l'Euromillions, n'hésitent pas à cocher davantage de chiffres et de numéros étoile. Attention toutefois, le prix n'est pas le même si vous cochez un chiffre de plus ou un numéro étoile supplémentaire. Pour un sixième chiffre, il vous faudra payer votre grille 15 euros au lieu de 2,50 euros. Pour un numéro étoile en plus ce sera 7,50 euros. Plus vous ajoutez de chiffres, plus le prix de la grille est élevé. Il va de soit cependant qu'il n'est pas possible de cocher la totalité de la grille. Au maximum, vous pouvez cocher 10 chiffres et trois numéros étoile. La grille de l'Euromillions vous sera vendue 630 euros. Ou alors six chiffres et les 12 numéros étoile. Montant de l'achat : 990 euros. Gardez bien en tête qu'avec tout cela, si vos chances augmentent clairement, votre réussite n'en est pas assurée pour autant.