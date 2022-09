"Résultats de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Après un tirage de l'Euromillions à 193 millions d'euros, l'enthousiasme des joueurs n'était pas au beau fixe ce mardi 27 septembre 2022. Quoi qu'il en soit, les résultats sont à retrouver ci-dessous.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 21h48] Fin du suspense. Le tirage de l'Euromillions vient de dévoiler les résultats du jour. "Seuls" 17 millions d'euros étaient proposés aux joueurs ce mardi 27 juillet 2022. La faute au petit veinard qui est parvenu à trouver le résultat lors du précédent tirage de l'Euromillions vendredi dernier, empochant ainsi la coquette somme de 193 millions d'euros. Contrairement au Loto, nous ne savons pas le jour du tirage si un participant a réussi à cocher toutes les cases gagnantes à l'Euromillions. Le mieux pour être fixé est de comparer soi-même le résultat avec sa combinaison.

Tirage du 27/09/2022 4 - 20 - 21 - 34 - 44 Etoiles : 1 - 3

MyMillion : TC 019 1387

Si ce sont les grosses cagnottes qui vous attirent, sachez qu'il y aura prochainement un beau tirage au Loto. Le vendredi 7 octobre 2022, la Française des jeux (FDJ) mettra en place un Super tirage du Loto de 19 millions d'euros, dont six millions déjà remportés mais jamais réclamés par les propriétaires. Le jackpot a d'ailleurs été baptisé la cagnotte des oubliés. Avec un tel gros lot, le pactole sera digne d'un tirage de l'Euromillions et en même temps, vous aurez les chances d'un tirage du Loto. C'est une sur 19 068 840 contre une sur plus de 139 millions à l'Euromillions.

Dans tous les cas, vous avez plus de chances d'être frappé par un avion (une sur 10 millions, selon le site Welovebuzz) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). De quoi laisser songeur, c'est certain. Mais comme aime le dire la FDJ : "100% des vainqueurs ont tenté leur chance." En d'autres termes, si vous êtes joueur et pas trop mauvais perdant, tentez votre chance, on ne sait jamais !