Grève dans l'éducation nationale : 1 enseignant sur 5 en grève ce jeudi ?

GREVE ECOLE. Selon les premiers chiffres d'un syndicat, un enseignant sur cinq serait en grève en maternelle et primaire ce jeudi 29 septembre 2022. Une mobilisation dont l'ampleur définitive n'est pas encore connue.

[Mise à jour le 29 septembre à 12h07] Journée perturbée ce jeudi 29 septembre 2022 à l'école. L'appel à la grève lancé par la CGT et appuyé par le SNUipp-FSU, principal syndicat en maternelle et primaire, serait suivi partout en France. Pour l'heure, aucun chiffre officiel n'a été annoncé par le ministère de l'Education nationale. Mais les enseignants de ces niveaux ayant l'obligation de se déclarer en grève 48 heures avant leur journée de mobilisation, une première estimation a pu être établie par le SNUipp. Selon les remontées obtenues par le syndicat, environ 20% des enseignants seraient en grève ce jeudi à l'échelle nationale. Mais avec des disparités puisque 48% des professeurs auraient fait valoir leur droit de grève en Seine-Saint-Denis et 40% à Paris. C'est dans les territoires plus ruraux que la mobilisation de ce corps de métier serait moins importante. Dans les collèges et lycées, en revanche, impossible pour l'heure de quantifier la mobilisation des professionnels du secteur.

Les élèves sont-ils toujours accueillis dans les écoles ?

Oui ! Les enfants de maternelle et de primaire sont toujours accueillis dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont inscrits. Une disposition ancrée dans la loi du 20 août 2008. Généralement, si le professeur est absent, les élèves sont répartis dans les autres classes. Il est à noter que si le nombre de grévistes annoncé est d'au moins 25 % au sein de l'école, la prise en charge des enfants est assurés par les services de la municipalité. Quant aux collégiens et lycéens, si leur professeur est absent, ils patienteront en étude ou au CDI.

La cantine est-elle assurée le 29 septembre ?

Là aussi, difficile d'anticiper. La plupart du temps, ce sont des agents municipaux, départementaux ou régionaux qui assurent le service à la cantine de l'école, du collège ou du lycée. Un appel à la mobilisation de leur part a également été lancé. Les repas du midi pourraient donc être perturbés. Il s'agit de cas par cas dans chaque établissement, chargé de prévenir les parents.

Au-delà des professeurs, d'autres corps de métiers tout aussi importants sont appelés à se mettre en grève ce jeudi 29 septembre 2022 : les ATSEM et AESH. Ces agents n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions mais sont un rouage essentiel dans les classes. Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ont ainsi déposé un préavis de grève via la fédération CGT des services publics qui réclame une hausse des salaires et des effectifs. De son côté, c'est la FSU qui a lancé l'appel à la grève pour les Accompagnants des élèves en situation de handicap pour demander également une revalorisation salariale. Pour ces deux secteurs, il n'est pas obligatoire de se déclarer en grève 48 heures auparavant. Impossible donc de véritablement anticiper la mobilisation nationale avant le jour J.