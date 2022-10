Prix Nobel de chimie : le verdict est connu, en voici les clés

Le verdict du prix Nobel de chimie 2022 est désormais connu. Il récompense deux Américains et un Danois pour leurs travaux sur la "chimie clic" et la chimie bio-orthogonale. Explications.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 12h24] Le prix Nobel de chimie 2022 est décerné à un trio de chercheurs pour leurs travaux sur la "chimie clic" et la chimie bio-orthogonale : l'Américaine Carolyn R. Bertozzi (université de Stanford), le Danois Morten Meldal (université de Copenhague) et l'Américain K. Barry Sharpless (Scripps Research). A noter que l'Américain Barry Sharpless réceptionne le prix Nobel de chimie pour la deuxième fois ! Le scientifique a été primé pour la première fois en 2001, pour ses travaux sur la catalyse asymétrique. Que recouvrent la "chimie clic" et la chimie "bio-orthogonale", au juste ? En résumé, il s'agit de la synthèse de produits de façon rapide et efficace, via l'assemblage de petites unités entre elles.

"La chimie clic est utilisée dans le développement de produits pharmaceutiques, pour cartographier l'ADN et créer des matériaux plus adaptés", explique-t-on sur le compte Twitter du comité Nobel. "À l'aide de réactions bio-orthogonales, les chercheurs ont amélioré le ciblage des produits pharmaceutiques anticancéreux.", précise-t-il également.

Les lauréats du prix Nobel 2022 en chimie Barry Sharpless et Morten Meldal ont jeté les bases d'une forme fonctionnelle de chimie - la chimie clic - dans laquelle les blocs de construction moléculaires s'emboîtent rapidement et efficacement.

Carolyn Bertozzi, lauréate du Nobel de chimie 2022, a propulsé la chimie clic dans une nouvelle dimension et a commencé à l'utiliser dans les organismes vivants. Ses réactions bio-orthogonales se déroulent sans perturber la chimie normale de la cellule.

L'an dernier, le Nobel de chimie avait récompensé l'organocatalyse, en primant le duo de chercheurs Benjamin List (Allemand) et David MacMillan (Américano-Britannique), pour leur mise au point en 2000 de la catalyse asymétrique (autre nom de l'organocatalyse). En chimie organique, la catalyse asymétrique réfère à un catalyseur organique composé de carbone, d'hydrogène, de soufre et d'autres éléments non métalliques trouvés dans les composés organiques, et qui augmente la vitesse d'une réaction chimique.

Les Nobel de Médecine et Physique d'ores et déjà dévoilés, en plus de celui de Chimie

En cette semaine des Nobel, deux prix ont d'ores et déjà été dévoilés en plus de celui de la Chimie : celui de Médecine lundi et celui de Physique mardi. Les annonces de lauréats du prix Nobel s'échelonnent du lundi 3 au lundi 10 octobre cette année. Depuis 1901, la prestigieuse distinction est chaque année remise à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement humanitaire ou encore leur génie littéraire...