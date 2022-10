"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 7 octobre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Êtes-vous devenu millionnaire ? Le mieux est de vérifier sans plus attendre les résultats du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 7 octobre 2022.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 21h31] Bonne nouvelle ! Le tirage de l'Euromillions du vendredi 7 octobre 2022 vient d'avoir lieu. Mauvaise nouvelle, en revanche, on ignore encore s'il y a eu un gagnant. Le mieux est donc de vérifier par soi-même le résultat de l'Euromillions pour pleurer de joie... ou pas. Pensez bien à regarder tous les chiffres qui composent la combinaison gagnante de l'Euromillions, car même si vous n'avez pas le premier, il est possible que vous ayez les suivants et cela vous permettra d'empocher quelques gains, même s'il ne s'agit pas du jackpot tant espéré. Voici tous les résultats de l'Euromillions du 7 octobre 2022 :

Tirage du 07/10/2022 26 - 27 - 42 - 45 - 50 Etoiles : 1 - 12

MyMillion : TA 666 0275

Que feriez-vous avec 55 millions d'euros sur votre compte bancaire demain matin ? Payer le chauffage à tout votre quartier pendant tout l'hiver ? Faire le plein d'essence dans les stations-service les plus chères de France et de Navarre ? Ou prendre des billets de train pour fêter Noël et le Nouvel An aux quatre coins de l'Hexagone ? Les options pour dépenser son argent sans compter sont nombreuses pour celui ou celle qui a remporté le tirage de l'Euromillions ce vendredi soir. Du moins, si grand gagnant il y a eu.

Mais au fait, à quoi correspondent 55 millions d'euros ? Il s'agit tout bonnement de 45 833 333 baguettes de pain. C'est également 474 137 billets de train pour relier Paris à Marseille le 17 décembre, jour du début des vacances de fin d'année. Il s'agit aussi de près de 423 076 pleins d'essence. C'est enfin l'équivalent de 5 238 mètres carrés à Paris. Attention tout de même à ne pas tout investir dans la pierre en cas de victoire, il faut aussi penser à garder de quoi payer les factures de gaz et d'électricité !