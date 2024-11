Les billets TGV pour 2025 au meilleur prix arrivent, la SNCF annonce la date

BILLET SNCF. La SNCF vient d'annoncer l'ouverture à la vente des billets TGV et Intercités pour l'année prochaine, poussant jusqu'au mois de juillet 2025 pour les lignes les plus fréquentées.

Si vous souhaitez prendre les devants sur vos voyages en train en 2025, après la période des fêtes de fin d'année, ne tardez pas à réserver vos voyages et à prendre vos billets sur le site de la SNCF ou au guichet. L'entreprise ferroviaire va ouvrir le mercredi 13 novembre 2024 ses ventes pour toute la période du 9 janvier au 30 mars 2025. Comme chaque année, certains trajets sont proposés à des tarifs préférentiels sur la période mais les prix promettent de flamber très vite avec une demande extrêmement forte sur les dates des vacances.

Inédit, la SNCF annonce expérimenter pour la première fois à cette date une ouverture des ventes de billets pour les trajets en TGV entre Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Montpellier sur les 6 prochains mois (contre 4 habituellement), soit du 9 janvier au 4 juillet 2025 ! Pour les trajets entre Paris et Lyon, la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux est également concernée par l'offre, pour les trajets entre Lyon et Marseille, cela comprend les dessertes vers Nice Ville, Toulon et Hyères. Quant au Paris-Montpellier, le trajet comprend également la ville de Perpignan.

À partir de cette date, les futurs skieurs pourront enfin se procurer les billets de train pour embarquer dans les TGV qui les mèneront dans les massifs français. La SNCF a annoncé renforcer son offre des TGV à destination de Bourg Saint-Maurice, Saint-Gervais, Chambéry, Grenoble, Saint-Dié-des-Vosges et Frasnes entre autres, et des Intercités à destination du Massif Central (Paris-Clermont-Ferrand ou Paris-Aurillac), des Alpes (Paris-Briançon) et des Pyrénées (Paris-Tarbes et Paris-Latour de Carol).

Pour prendre le train au meilleur prix pour vos vacances d'hiver ou de Pâques, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Rendez-vous donc sur les sites et applications SNCF Connect, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF le mercredi 13 novembre 2024.