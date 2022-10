"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 octobre 2022, 66 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. Ce mardi 11 octobre 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 66 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles dans cet article dès publication, à partir de 21h15.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 18h11] Alors que le pouvoir d'achat des Français est fortement impacté par l'inflation, vous ne direz certainement pas non à 66 millions d'euros. C'est le montant que la Française des jeux (FDJ) vous propose de gagner pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Si vous gagnez cette belle cagnotte, vous n'aurez plus jamais de problèmes d'argent. En outre, vous pourrez être généreux avec vos proches en leur offrant des voyages, voitures, escapades... La liste est longue. Si vous trouvez les cinq bons numéros et les deux étoiles, vous serez le nouveau gagnant de l'Euromillions. Les résultats sont à suivre sur cette page à partir de 21h15.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.