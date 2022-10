DIRECT. Total face à la grève et une plainte, hommages à Samuel Paty... L'actu du jour

ACTUALITES. En plus des grèves reconduites par la CGT dans les raffineries, Total fait face à une plainte pour "complicité de crime du guerre". Ce vendredi 14 octobre est aussi une journée d'homme au professeur Samuel Paty assassiné en 2020. Toute l'actualité en direct.

En direct

10:55 - Yannick Jadot n'ira pas manifester dimanche contre la vie chère Dans une interview accordée à Libération, l'eurodéputé Europe Écologie - Les Verts Yannick Jadot indique qu'il ne participera pas à la "marche contre la vie chère" initiée par Jean-Luc Mélenchon. En effet, pour lui "vu la brutalité de la crise, notre priorité devrait être de construire le mouvement social avec les syndicats". Yannick Jadot, "regrette" que cette marche se fasse sans les organisations syndicales. Néanmoins, l'eurodéputé "ne reproche à personne d’aller à cette marche", mais aurait préféré que la Nupes "mette autant d’énergie pour soutenir le mouvement organisé par les syndicats le 29 septembre." Dans cet entretien, il est également revenu sur l'appel à la "grève générale" lancé par Sandrine Rousseau. Selon lui, "appeler à la ’grève générale’ sans concertation préalable avec les syndicats, dans la situation d’angoisse que connaissent nombre de salariés, c’est typiquement ce qui nous coupe du monde du travail", regrette-t-il. Yannick Jadot égratigne, au passage, un peu Sandrine Rousseau qui fait "le buzz pour le buzz, la polémique pour la polémique" et qui "nous éloigne des Français".

10:21 - Le recours en référé de la CGT contre les réquisitions est rejeté La demande de la CGT visant à faire interdire les réquisitions de grévistes dans la raffinerie du site Esso de Port-Jérôme-Gravenchon, a été refusée par le tribunal administratif de Rouen. Les réquisitions sont donc autorisées. Dans sa décision, le tribunal administratif de Rouen considère que "le recours à des mesures de réquisitions individuelles d'agents qualifiés présente un caractère nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public eu égard à la durée des défaillances d'approvisionnement causées par la grève". Le site normand d'Esso-ExxonMobil, où il n'y avait "pas de grévistes" vendredi matin selon les syndicats CGT et FO, avait été le premier à être visé par des réquisitions de personnels du dépôt afin de permettre la livraison de carburants.

09:57 - Hommages au professeur Samuel Paty, deux ans après son assassinat Deux ans après l'assassinat du professeur d'histoire géographie Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), ce sont tous les établissements scolaires qui rendent hommage à l'enseignant. Rien n'est obligatoire mais toutes les écoles, les collèges et les lycées sont invités à participer au devoir de mémoire, ce vendredi ou lundi 17 octobre. L'hommage "pourra prendre différentes formes (minute de silence, échange, séquence pédagogique) dont le contenu sera laissé au choix des équipes", a indiqué le ministre Pap Ndiaye dans un courrier adressé aux établissements de l'Education nationale la semaine dernière. L'émotion autour de l'assassinat de Samuel Paty perpétré par une réfugié tchétchène de 18 ans parce que le professeur avait montré des caricatures du prophète Mahomet suscite toujours autant l'émotion notamment chez les enseignants, "certains d'entre eux ont encore des craintes à aborder cette thématique de la laïcité", a indiqué Didier Georges, du SNPDEN-Unsa, premier syndicat chez les chefs d'établissements, à l'AFP.

09:18 - Donald Trump cité à comparaitre dans l'affaire du Capitole L'affaire de l'assaut du Capitole dure depuis plus d'un an mais ce vendredi 14 octobre, Donald Trump est officiellement appelé à comparaitre devant les neufs membres de la commission d'enquête parlementaire qui travaillent sur le sujet pour définir le rôle de l'ancien président américain dans l'assaut de l'institution du 6 janvier 2021. Le milliardaire a réagi à la nouvelle sur les réseaux sans dire si oui on non il répondrait à l'appel de la commission : "Pourquoi ne m'a-t-elle pas demandé de témoigner il y a des mois ? Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à la toute fin, jusqu'aux derniers moments de leur dernière réunion ? Parce que la commission est un FIASCO total qui n'a servi qu'à diviser davantage notre pays". Le risque est bien que Donald Trump ne se rende jamais devant la commission surtout si dans trois semaines, après le résultat des midterms le camp républicain l'emporte. Lire l'article "Il doit rendre des comptes": Trump va être cité à comparaître par la commission sur l'assaut du Capitole

09:00 - Total visé par une plainte pour "complicité de crime de guerre" C'est une autre difficulté à laquelle la société Total doit faire face ce vendredi 14 octobre, en plus des grèves : le dépôt d'une plainte commune à deux ONG pour "complicité de crime de guerre". L'ONG bordelaise Darwin Climax Coalitions et l'ONG ukrainienne Razom We Stand sont à l'origine de la plainte déposée contre le parquet national antiterroriste. Elles accusent le géant pétrolier d'avoir alimenter en carburant des avions de guerre russes engagés dans le conflit en Ukraine, des faits que Total a plusieurs fois démenti. Les accusations s'appuient sur une enquête publiée par Le Monde fin août qui révélait qu'une entreprise codétenue par Total et l'entreprise russe Novatek a respectivement 49 et 51% fournissait du carburant à l'armée russe.

08:41 - Vers un accord chez Total ? C'est la grosse information de la nuit : les négociations chez TotalEnergies ont permis de trouver un compromis entre la société et les deux syndicats majoritaires que sont la CFDT et la CFE-CGT. L'accord qui prévoit une augmentation de 7% des salaires et une prime de 3000 à 6000 euros doit être signé, ou non, avant midi par les organisations syndicales sauf par la CGT qui a refusé les termes du compromis. Le syndicat entend même poursuivre le mouvement de grève dans les quatre raffineries Total. Suivez toute l'actualité sur la grève des raffineries dans notre direct. Lire l'article DIRECT. Grève dans les raffineries : un "compromis" chez Total, la CGT poursuit les blocages