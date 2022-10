"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 14 octobre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Avec près de 80 millions d'euros en jeu ce vendredi 14 octobre 2022, le tirage de l'Euromillions devrait attirer les joueurs. Les résultats seront dévoilés dans cette page vers 21h30.

[Mis à jour le 14 octobre 2022 à 18h43] Le tirage de l'Euromillions aura lieu ce vendredi 14 octobre 2022 sur les coups de 21h-21h30. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, les joueurs ont la possibilité de tenter leur chance jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage suivant. Ce vendredi, les participants qui songent à devenir rentiers auront de quoi espérer. Soixante-dix-neuf millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ) et ses consœurs européennes. De quoi s'assurer un avenir particulièrement doux et sans travail. À l'exception de la gestion de cette nouvelle fortune, bien sûr ! Quoi-que, là encore, des employés pourront toujours s'en charger. À noter que les résultats seront communiqués ci-dessous dès qu'ils seront disponibles :

Quoi qu'il en soit, avant d'envisager son avenir sans patron, sans horaires fixes, sans clients ou sans patients... Bref, sans contraintes, il faut d'abord trouver la combinaison gagnante de ce nouveau tirage de l'Euromillions. Vaut-il mieux jouer le 15 ? Le 28 ? Le 29 ? Le 33 ou le 50 ? Malheureusement, aucune formule magique ne permet à ce jour de savoir quel sera le résultat de l'Euromillions. Le mieux, pour ne pas être trop déçu, est encore de tenter de trouver les résultats sans trop prendre le tirage au sérieux. Détaché, n'attendant rien de la FDJ, la victoire n'en sera que plus savoureuse, et la défaite bien moins amère. Une seule recommandation : pensez à jouer de gros chiffres. La plupart des joueurs misent sur de petits numéros. En cas de victoire, il n'est pas rare d'en voir se partager la cagnotte, lorsque la combinaison n'est composée que de nombres allant de 1 à 30.

Vous pensez ne pas avoir vos chances ? C'est fort probable. À l'Euromillions, en ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur plus de 139 millions de remporter le jackpot. C'est une sur plus de 19 millions en ce qui concerne le Loto. Toutefois, les cagnottes y sont bien moins appétissantes. À titre d'exemple, samedi 15 octobre, trois millions d'euros seront mis en jeu. Clairement pas assez pour devenir rentier, mais tellement plus accessibles que les 79 millions d'euros de ce vendredi...