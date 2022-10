"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 28 octobre 2022, 130 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Ce vendredi 28 octobre 2022, le tirage de l'Euromillions vous propose de gagner 130 millions d'euros. Les résultats du tirage seront connus vers 21h30 et seront donnés sur cette page dans la foulée.

Est-ce que vous serez l'heureux gagnant des 130 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens ? Cette somme vertigineuse est mise en jeu ce vendredi 28 octobre 2022 à l'occasion du tirage de l'Euromillions, dont les résultats seront connus vers 21h30, et les résultats seront livrés ici même. Le précédent tirage a eu lieu le 25 octobre. 115 millions d'euros étaient alors mis en jeu. Cependant, personne n'est parvenu à réunir les bons numéros à l'échelle européenne, et le jackpot est donc monté à 130 millions d'euros. Pour rappel, afin de gagner à l'Euromillions, il faut cocher cinq bons numéros sur 50, ainsi que deux étoiles sur 12. Il ne faut donc pas trop avoir d'espoir dans votre réussite, car vous avez une chance sur 139 838 160 de remporter la cagnotte et de devenir multimillionnaire.

Il ne faut pas non plus oublier le code MyMillion. Composé de deux lettres et de sept chiffres, un de ces codes est attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions. Si votre code est tiré au sort, vous gagnez un million d'euros. Une somme certes bien moins conséquente que les 130 millions d'euros proposés par le tirage de ce vendredi 28 octobre, mais néanmoins importante. Il est possible de jouer à l'Euromillions en achetant une grille chez votre buraliste pour 2,50 euros. Vous pouvez également participer au tirage en ligne, en créant votre compte sur le site FDJ.fr. Une application mobile est disponible sur Android et iPhone. Pour rappel, ce type de jeu est interdit aux mineurs. Une pièce d'identité pourra donc vous être demandée.