Vaccination en pharmacie : quels vaccins peuvent être délivrés dans les officines ?

VACCINS PHARMACIE. A compter de ce lundi 7 novembre 2022, les pharmaciens sont autorisés à vacciner les personnes de plus de seize ans mais seulement quelques vaccins sont concernés. Lesquels et pourquoi ?

C'est une nouvelle mission qui incombe aux pharmaciens depuis ce lundi 7 novembre 2022 : la vaccination. Les professionnels de santé qui travaillent dans les officines peuvent désormais injecter à leur patientèle les onze vaccins obligatoires en France sur simple présentation d'une ordonnance, car la prescription d'un vaccin reste encore un acte réservé aux médecins. Cette nouveauté prévue par la convention nationale pharmaceutique signée en mars 2022 et approuvée par la Haute autorité de santé dans le courant du mois de juin vise un objectif : améliorer la couverture vaccinale des Français en plus de leur faciliter le parcours et l'accès aux vaccins. Indirectement, donner la possibilité aux pharmaciens de vacciner les patients doit permettre de désengorger les cabinets médicaux souvent submergés.

Quels vaccins peuvent être injectés en pharmacie ?

La vaccination en pharmacie concerne au total les onze vaccins obligatoires en France que liste l'Ordre national des pharmaciens sur son site : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l'hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et la rage.

Avant le 7 novembre, les pharmaciens n'étaient autorisés à injecter que deux vaccins, celui contre la grippe saisonnière et ceux contre le Covid-19. Une décision prise durant la crise sanitaire pour faciliter et surtout accélérer la campagne de vaccination. Si pour l'heure les pharmacies ne peuvent que délivrer et injecter les vaccins, elles pourront à partir du 1er janvier 2023 prescrire les vaccins d'après le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.

Si les pharmaciens accueillent avec plaisir cette nouvelle mission qui reconnaît leurs qualités de professionnels de santé, ils doivent aussi s'organiser pour y répondre car dans les officines le personnel manque. La vaccination en pharmacie pose donc une question de main d'œuvre mais aussi de temps. Aussi pour recevoir un vaccin en pharmacie, les patients doivent prendre rendez-vous auprès de leur officine et s'y rendre munis de l'ordonnance qui prescrit le vaccin. A noter que seules les personnes de plus de seize ans peuvent se faire vacciner en officine, les enfants doivent continuer à se rendre chez le médecin pour être vaccinés.

Combien coûte la vaccination en pharmacie ?

Sa faire vacciner en pharmacie coûte 7,50€ et l'achat de vaccin est pris en charge par l'Assurance Maladie dans les conditions habituelles soit à hauteur de 65% pour les vaccins obligatoires, le reste pouvant être pris en charge par une complémentaire santé. Pour l'injection, la règle n'est pas encore très claire mais elle devrait être également prise en charge à hauteur de 70% comme c'est actuellement le cas pour le vaccin contre la grippe.

Le prix du vaccin en pharmacie doit augmenter de deux euros et passer à 9,50€ à partir du 1er janvier 2023 selon les mesures prévues par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.