Le bateau de migrants Ocean Viking va-t-il accoster en France ? Le navire en situation critique

Le navire humanitaire Ocean Viking pourrait accoster en Corse, ce jeudi 10 novembre, suite au refus de l'Italie d'accueillir les 234 migrants présents à bord.

Cela fait désormais plus de deux semaines que 234 personnes se trouvent à bord du navire humanitaire, Ocean Viking. Le navire est arrivé dans les eaux italiennes il y a près de 20 jours, mais le nouveau gouvernement italien, dont à sa tête Giorgia Meloni, a refusé le débarquement des migrants recueillis à bord par l'ONG SOS Méditerranée. Autorisation qui avait été pourtant acceptée, partiellement, pour trois bateaux ayant secouru des migrants ; seuls certains rescapés avaient pu descendre sur les terres italiennes en octobre dernier.

Le refus de Rome de laisser débarquer le navire Ocean Viking tend les relations entre la France et le gouvernement italien. Ce mercredi 9 novembre au micro de Franceinfo, Olivier Véran a jugé l'attitude de l'Italie comme étant "inacceptable". Le porte-parole du gouvernement français a d'ailleurs estimé que le bateau humanitaire avait "vocation à être accueilli en Italie". L'ancien ministre de la Santé est même allé plus loin dans ses déclarations en ajoutant que "la France exige, demande et attend de la part de son voisin et ami qu'il respecte ses engagements".

De son côté, l'ONG SOS Méditerranée a alerté les autorités européennes via un communiqué : "La situation à bord de l'Ocean Viking a atteint un seuil critique. Nous sommes maintenant confrontés à des conséquences très graves, y compris des risques de pertes de vies humaines", a-t-elle averti. La lettre de l'association a également précisé que face au silence des autorités italiennes, le 8 novembre le bateau Ocean Viking avait envoyé "une demande de lieu sûr au centre de coordination de sauvetage français". Le bateau pourrait amarrer dans les eaux Corse dès le jeudi 10 novembre. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a prévenu dans un tweet que "conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports".

Que dit le droit international ?

Lors de la crise du navire Aquarius qui était resté coincé dans les eaux italiennes et de Malte en 2018, Niki Aloupi, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et Hélène Raspail, maître de conférences à l'Université du Mans, avaient rappelé les règles en matière d'accueil des rescapés. Interrogées par Dalloz, elles avaient souligné que "le lieu de débarquement n'est malheureusement pas identifié par les différentes règles de droit international". Le droit international prévoit le débarquement dans un "lieu sur" mais ne donne pas de précisions supplémentaires. Elles ont également déploré un manque de clarté sur ce sujet sensible car "le droit international laisse les États se renvoyer le fardeau de cette obligation". Peu d'évolutions ont donc été observées entre 2018 et 2022, car les crises humanitaires passent mais se ressemblent.