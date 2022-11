"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 23 novembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Alors que le tirage du Loto de ce mercredi 23 novembre 2022 promettait l'incroyable jackpot de 20 millions d'euros, la FDJ vient enfin de livrer les résultats.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 21h40] Vingt millions d'euros. C'est l'énorme jackpot qui était mis en jeu ce mercredi 23 novembre 2022 à l'occasion du tirage du Loto. Et après un interminable suspense, le verdict est enfin tombé. Résultat : pas de grand gagnant mais une cagnotte toujours plus grosse remise en jeu samedi ! Cette fois-ci, 21 millions d'euros seront proposés aux joueurs. En attendant, les résultats du Loto de ce mercredi sont à consulter ci-dessous. Qui sait, faute d'avoir remporté le gros lot, peut-être avez-vous empoché quelques euros, voire centaines ou milliers d'euros ?

Vingt-et-un millions d'euros, trop peu pour vous ? En matière de gros lots, vous avez un appétit d'ogre et il en faut bien plus pour que vous dégainiez votre porte-monnaie pour participer à un tirage du Loto ? Notons que les jackpots dépassant les 20 millions d'euros sont très rares lors des tirages du Loto. Néanmoins, la plus grosse cagnotte jamais remportée au Loto s'élevait à… 30 millions d'euros. Elle a été gagnée le 4 décembre 2021. En attendant que celle-ci prenne quelques millions d'euros en plus - ce qui n'est pas assuré, elle pourrait très bien trouver un vainqueur dès samedi soir - sachez que le tirage de l'Euromillions de vendredi proposera 77 millions d'euros. Et bonne nouvelle, il est déjà possible de tenter sa chance !