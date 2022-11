"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 25 novembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour terminer la semaine en beauté, la FDJ proposait un tirage de l'Euromillions avec 77 millions d'euros en jeu. Les résultats sont à retrouver un peu plus bas dans la page.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 21h24] Tic, tac, tic, tac... Et voilà l'heure des résultats de l'Euromillions enfin arrivée ! Alors ?! Êtes-vous devenu un jeune multimillionnaire en puissance ? Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 25 novembre 2022 proposait pas moins de 77 millions d'euros. Une somme fort séduisante pour le commun des mortels, vous en conviendrez. Le mieux pour en avoir le cœur net est encore de vérifier par soi-même le résultat gagnant de l'Euromillions ci-dessous :

Tirage du 25/11/2022 19 - 21 - 35 - 37 - 39 Etoiles : 2 - 6

MyMillion : GA 666 0427

Que feriez-vous avec 77 millions d'euros ? Pas facile de répondre à cette question. Tant de choses nous viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit de savoir comment on pourrait dépenser de l'argent que l'on n'a pas. Du tour du monde à la maison de vos rêves en passant par des virées shopping endiablées ou des dons à de nombreuses associations qui vous tiennent à cœur, tout est imaginable et c'est bien là toute la beauté de l'Euromillions. Prendre le temps de rêver un instant. Car dans les faits, une victoire n'est clairement pas accessible au plus grand nombre. À l'Euromillions, en ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur très exactement 139 838 160 de trouver le résultat complet du tirage.

À titre de comparaison, vous avez nettement plus de chances de voir l'un de vos enfants devenir astronaute (une chance sur 12 millions), d'être touché par un astéroïde (une chance sur 720 000) ou encore d'être né avec six doigts (une chance sur 20 000). Vous avez également plus de chance de trouver le résultat du Loto que de mettre la main sur celui de l'Euromillions : une sur 19 068 840. D'ailleurs, en parlant de tirage du Loto, sachez que samedi, la Française des jeux proposera la coquette somme de 21 millions d'euros. Une cagnotte tout aussi alléchante ! Vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance.