"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 novembre 2022, 87 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS. Une belle cagnotte est en jeu, mardi 29 novembre 2022. La FDJ propose pas moins de 87 millions d'euros pour son tirage de l'Euromillions. Les résultats seront livrés ici vers 21h30.

C'est une semaine particulièrement riche en émotions que nous propose la Française des jeux (FDJ). Alors que 22 millions d'euros étaient mis en jeu lundi au Loto - une cagnotte qui sera remise sur la table mercredi avec un million d'euros en plus, passant à 23 millions d'euros, faute d'avoir trouvé preneur -, la FDJ et ses collaboratrices européennes organisent mardi 29 novembre 2022 un tirage de l'Euromillions qui a de quoi susciter l'enthousiasme des participants. Pas moins de 87 millions d'euros sont en effet à gagner. Comme lors de chaque tirage, le résultat de l'Euromillions sera connu vers 21h30 et le My Million un peu avant, vers 21 heures. Tous les résultats seront à retrouver sur cette page.

Que représentent 87 millions d'euros ? Un beau tirage de l'Euromillions, pour commencer. Mais c'est aussi l'équivalent de 69 600 smic, soit 5 800 années de revenu minimal. De quoi s'assurer une petite rente sur plusieurs générations si on étale bien dans le temps. C'est aussi l'équivalent de 4 836 020 mois d'abonnement Netflix, avec le meilleur forfait qui soit bien évidemment, sans pub ni rien du tout pour entraver vos marathons de séries. Si vous êtes plus cinéma, sachez que vous pourriez vous offrir quelque 9 157 894 places dans les salles obscures de France et de Navarre. Enfin, il s'agit aussi tout simplement de près de 72,5 millions de baguettes. Le rêve pour tout gros mangeur de pain qui se respecte !