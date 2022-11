"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 novembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Quelqu'un est-il parvenu à trouver les résultats de l'Euromillions et à remporter le tirage de ce mardi 29 novembre 2022 ? Réponse plus bas...

[Mis à jour le 29 novembre 2022 à 21h35] Fin du suspense. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 29 novembre 2022 a rendu son verdict. Question : que fallait-il avoir parié pour remporter la coquette somme de 87 millions d'euros qui était mise en jeu pour l'occasion ? Était-ce le 23 ? Le 50 ? Le 4 ? Ou encore le 17 ? N'attendez plus, vérifiez ci-dessous le résultat de l'Euromillions. Pour l'heure, la Française des jeux (FDJ) n'est pas en mesure de dire si grand vainqueur il y a eu. Il est donc plus avisé de vérifier par soi-même les résultats de l'Euromillions si l'on souhaite être fixé au plus vite. Vos cadeaux de Noël pourraient, en effet, être tout autre si vous aviez remporté le jackpot ce mardi soir...

Tirage du 29/11/2022 15 - 20 - 24 - 35 - 38 Etoiles : 8 - 12

MyMillion : TV 773 5123

Que représentent 87 millions d'euros ? Un beau tirage de l'Euromillions, pour commencer. Mais c'est aussi l'équivalent de 69 600 Smic, soit 5 800 années de revenu minimal. De quoi s'assurer une petite rente sur plusieurs générations si on étale bien dans le temps. C'est aussi l'équivalent de 4 836 020 mois d'abonnement Netflix, avec le meilleur forfait qui soit bien évidemment, sans pub ni rien du tout pour entraver vos marathons de séries. Si vous êtes plus cinéma, sachez que vous pourriez vous offrir avec quelque 9 157 894 places dans les salles obscures de France et de Navarre. Enfin, il s'agit aussi tout simplement de près de 72,5 millions de baguettes. Le rêve pour tout gros mangeur de pain qui se respecte !

Alors que mercredi 30 novembre la FDJ proposera une cagnotte de 23 millions d'euros au tirage du Loto, sachez que l'on connaît d'ores et déjà le montant du futur jackpot mis en jeu à l'Euromillions. Vendredi 2 décembre, un super tirage de 130 millions d'euros sera organisé. Comme pour n'importe quel tirage de l'Euromillions, la grille vous coûtera 2,50 euros. Avis aux amateurs, il est déjà possible de tenter sa chance sur le site de la FDJ ou directement dans un point de vente agréé. Pour ceux qui hésiteraient encore, sachez qu'il sera possible de parier jusqu'à 20h15 le jour J.