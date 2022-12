Neige et verglas : douze départements en alerte, les prévisions météos

La vague de froid s'accompagne de plusieurs vigilances pour la neige et le verglas. Ce mardi 13 décembre 2022, Météo-France place douze départements en vigilance. Des chutes de neige sont attendues jusqu'à jeudi.

Les épisodes neigeux se poursuivent en France. Alors que le froid s'installe dans le pays avec des températures négatives sur toute la moitié nord, plusieurs départements sont placés en vigilance face au risque de neige et de formation de verglas. Pas moins de douze départements sont concernés par la vigilance orange ce mardi 13 décembre selon Météo France. Le centre-est et le nord-ouest sont touchés et plusieurs centimètres de neige sont attendus dans les régions bretonne, normande et dans la vallée du Rhône où 2 à 6 cm de neige sont tombés dans la nuit et tôt dans la matinée d'après les observations des météorologues. "On attend sur le Centre-Est 10 à 20 cm de neige supplémentaires entre ce matin et ce début d'après-midi au-dessus de 800 mètres dans les Alpes", ajoute la Chaîne Météo dans un communiqué publié ce mardi matin. A l'ouest aussi une petite couche de neige est attendue avec "jusqu'à 10 à 15 cm de neige localement, notamment de la Bretagne à la Normandie, aux Pays de la Loire" entre mardi et jeudi.

Outre la neige ce sont les pluies verglaçantes qui sont surveillées par les organismes de météorologie. "Le risque de phénomènes glissants est élevé en Bretagne et Basse-Normandie, mais la durée et l'intensité du phénomène restent à préciser ultérieurement" écrit notamment Météo France. L'organisme précise que le risque est au plus fort ce matin jusqu'à la mi-journée et dans la soirée à partir de 18h puis toute la nuit.

Ces phénomènes neigeux et verglaçants sont dus à un système dépressionnaire et un "conflit de masses d'air entre de l'air doux océanique et l'air froid scandinave", explique la Chaîne Météo. La France est actuellement au cœur du phénomène météorologique, aussi les épisodes de neige et de verglas sont susceptibles de s'étendre et se déplacer vers l'est et de perdurer jusqu'à jeudi. En conséquence, les niveaux de vigilances seront amenées à évoluer.

Dans l'ouest, sept départements sont placés en vigilance orange : les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orme et la Sarthe. C'est en Auvergne Rhône-Alpes que les cinq autres départements en vigilance orange se trouve : l'Ain, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. 55 autres départements sont actuellement en vigilance jaune Neige-Verglas, Avalanche ou Grand froid.