Grève des raffineries : blocage total, quelles conséquences sur le carburant ?

Toutes les raffineries de France sont bloquées en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Cela aura-t-il un impact significatif sur l'alimentation des stations-essence en carburant ?

Les raffineries sont encore à l'arrêt ce mercredi 8 mars 2023 en France. Tous les sites présents sur l'Hexagone sont bloqués par des grévistes, opposés à la réforme des retraites. Plus aucune goutte d'essence et de gasoil prête à l'emploi ne sort de ces sites stratégiques pour venir approvisionner les 200 dépôts de carburant du pays. Mais inutile de se ruer dans les stations-service pour anticiper une éventuelle pénurie : les stocks sont encore suffisamment hauts et les Français ne manqueront pas de carburant dans les jours à venir.

Des barricades empêchant la circulation des camions ont été érigées devant les raffineries de la Mède, Donges, Normandie, Feyzin, Flandres (TotalEnergies), Fos-sur-Mer, Gravenchon (Esso-ExxonMobil), ainsi que celle de Lavéra (Petroineos). Alors que la question de la reconduction de la grève est posée "toutes les huit heures aux salariés qui arrivent", comme l'a indiqué Eric Sellini, de la CGT-Chimie, le mouvement est toujours en cours sur l'ensemble des sites industriels.

La grève dans les raffineries peut-elle entraîner une pénurie de carburant ?

Face à ces contestations, Total a affirmé toujours disposer du carburant nécessaire dans ses stations-service. Surtout, si les raffineries sont bloquées, ce n'est pas le cas de tous les dépôts pétroliers du pays. Certains le sont, comme à Dunkerque, Ambès (près de Bordeaux), mais le mouvement ne s'est pas encore étendu à l'ensemble de ces plateformes intermédiaires. Les allers et venues pour alimenter les stations-service sont donc possibles, jusqu'à épuisement des stocks. "A la date d'aujourd'hui, il y a plein de carburant sur le territoire national" et "les stations-service continuent d'être livrées normalement", indique à l'AFP Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians représentant 5.800 stations sur les quelque 10.000 de France.

La situation ne pourrait donc se corser que lorsque les stocks des dépôts pétroliers seront à sec. A ce moment-là, ils ne pourront être réalimentés qu'une fois les raffineries débloquées. Cependant, si aucun litre de carburant ne sort des raffineries, le travail n'a pas complètement cessé dans les raffineries. La production de carburant se poursuit, avec un stockage sur place puisque des réserves sont disponibles. De quoi remettre la machine de l'approvisionnement en route rapidement une fois les blocages levés.