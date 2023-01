"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 24 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Face à la réforme des retraites, certains auront sans doute tenté leur chance au tirage de l'Euromillions ce mardi 24 janvier 2023. Mais ont-ils trouvé les résultats gagnants ?

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 21h39] Le résultat de l'Euromillions est enfin tombé ! Mais ce n'est pas tout, le code My Million, qui permet à un Français d'empocher un million d'euros lors de chaque tirage de l'Euromillions, a également été dévoilé. Question : que fallait-il avoir parié ce mardi 24 janvier 2023 pour espérer ne plus avoir à travailler jusqu'à la retraite ? Pour rappel, 40 millions d'euros étaient promis à celui ou celle qui trouverait les résultats de l'Euromillions.

Tirage du 24/01/2023 11 - 27 - 41 - 43 - 47 Etoiles : 7 - 11

MyMillion : FU 933 3436

Quarante millions d'euros oui, mais concrètement, à quoi cela correspond-il ? Pas toujours évident de se rendre compte d'un tel pactole. Mais pour donner un exemple parlant, il s'agit de 29 563 Smic nets, soit quelque 2 463 années de salaire minimum interprofessionnel de croissance. De quoi laisser songeur. C'est aussi l'équivalent de plus de 33 millions de baguettes de pain. Avec de tels moyens, vous pourriez aussi bien acheter la voiture de vos rêves que faire des dons conséquents à bon nombre d'associations caritatives.

Prochain tirage de l'Euromillions, vendredi. Cinquante-quatre millions d'euros seront proposés. Mais gardez bien en tête que jouer à l'Euromillions, c'est davantage accepter de perdre 2,50 euros, le coût d'une grille classique, que remporter le pactole et devenir millionnaire. Si vous souhaitez avoir plus de chance de remporter un jackpot, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, jouer plus de chiffres sur une même grille. Le risque ? Le prix sera revu à la hausse et ce n'est plus 2,50 euros sur lesquels vous devrez faire une croix en cas de défaite, mais bien plus. On parle de plusieurs centaines d'euros pour certaines grilles particulièrement cochées. L'autre option est de jouer non pas à l'Euromillions, mais au Loto. Les cagnottes sont moins séduisantes, mais vous avez sept fois plus de chances de trouver le résultat du Loto que celui de l'Euromillions.