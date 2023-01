DIRECT. Grève du 31 janvier : la France paralysée mardi ? Les infos

GREVE 31 JANVIER. Une nouvelle grève est prévue en France ce mardi 31 janvier 2023, contre la réforme des retraites. Tous les secteurs ont appelé à la mobilisation. Journée noire dans le pays ?

La réforme des retraites, ils n'en veulent toujours pas ! Alors que le gouvernement entend bien aller au bout de son projet, des dizaines de milliers de Français sont toujours vent debout contre le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Deux semaines après une mobilisation qui a vu défiler entre 1 et 2 millions de personnes (selon la police et les syndicats) dans les rues de l'Hexagone, la mobilisation de ce mardi 31 janvier 2023 semble prendre la même direction. De très nombreux secteurs ont d'ores et déjà répondu à l'appel des syndicats : transports, écoles, services publics… Une partie de la France pourrait tourner au ralenti.