"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour le tirage du Loto de ce lundi 6 février 2023, la FDJ propose deux millions d'euros. Trouverez-vous les résultats.

[Mis à jour le 6 février 2023 à 19h04] Vous espériez pouvoir tenter votre chance au tirage du Loto et remporter… 11 millions d'euros ? Mauvaise nouvelle, le tirage du Loto précédent a fait des gagnants ! Samedi 4 février 2023, la Française des jeux (FDJ) proposait 10 millions d'euros à qui trouverait le résultat du Loto. Depuis plusieurs semaines, la cagnotte ne cessait de grossir. Elle a finalement trouvé preneur ou plutôt… preneurs. Car ce n'est pas un mais bien deux gagnants qui avaient parié sur la combinaison gagnante. Chacun a donc finalement reçu cinq millions d'euros, puisqu'en cas de multiples gagnants, le jackpot doit être partagé équitablement.

Lors du précédent tirage du Loto, il fallait avoir coché les chiffres 13, 16, 26, 31, 42 et le N°Chance 2. Des chiffres qui pourront sans doute vous inspirer ce lundi pour le nouveau tirage du Loto, ou au contraire, vous rendre méfiant, ceux-ci étant déjà sortis samedi. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, il est possible de participer au tirage du Loto jusqu'à 20h15. Le résultat est généralement livré sur les coups de 20h45. À noter que, comme lors de chaque tirage du Loto, 10 codes permettant de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort.

Vous aimez les grosses cagnottes ? Vous allez être ravi d'apprendre qu'un Super Loto se profile. À l'occasion de la Saint-Valentin, mardi 14 février 2023, la Française des jeux sortira le grand jeu. Treize millions d'euros seront à remporter, mais pas seulement. Comme bien souvent lors des Super Loto, en plus d'un jackpot plus qu'alléchant, la FDJ tirera au sort non pas 10 codes LOTO comme habituellement, mais bien 50 ! Ce seront donc pas moins 50 participants qui pourront repartir avec 20 000 euros en poche. De quoi faire tout de même grimper le prix de la grille classique qui passe temporairement à 3 euros au lieu de 2,20 euros.