"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 14 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour ce tirage de l'Euromillions, la FDJ propose 62 millions d'euros. Avis aux amateurs. Les résultats seront livrés vers 21h30.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 19h03] Avec 62 millions d'euros en jeu, le tirage de l'Euromillions de ce mardi 14 février 2023 devrait permettre à l'éventuel vainqueur d'offrir une Saint-Valentin digne de ce nom à la personne qui partage sa vie ou de partir très très loin dans une contrée où Saint-Valentin rime avec… absolument rien pour fuir les petits cœurs dans les boutiques et tout le folklore qui va avec cette fête. C'est selon. Quoi qu'il en soit, que vous soyez le plus romantique des romantiques ou un célibataire endurci et fier de l'être, le résultat de l'Euromillions sera livré sur cette page aux alentours de 21h30.

Pour ceux qui voudraient multiplier leurs chances de devenir millionnaires ce mardi soir, outre le fait que le tirage de l'Euromillions propose une cagnotte tout à fait intéressante, la Française des jeux (FDJ) organise un Super Loto de la Saint-Valentin en parallèle. Au programme, 13 millions d'euros et 50 codes à 20 000 euros, contre 10 en temps normal. Treize millions, c'est peu quand on compare avec les 62 millions d'euros du tirage de l'Euromillions. Néanmoins, il faut savoir qu'au Loto, vous avez une chance sur plus de 19 millions de trouver le résultat du jour contre une sur… 139 millions à l'Euromillions.

Mais devenir millionnaire vous coûtera exceptionnellement plus cher si vous participez au Loto plutôt qu'en jouant au tirage de l'Euromillions, ce mardi 14 février. Et pour cause, à chaque Super Loto, la grille passe de 2,20 euros à 3 euros. Car qui dit plus de gagnants grâce aux codes LOTO, dit également plus de frais pour la FDJ qui a bien l'intention de rentrer dans ses frais, Super Loto ou pas ! Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, pour tenter de trouver les résultats ce mardi, il vous en coûtera 2,50 euros, soit 50 centimes de moins. À vous donc de voir s'il vaut mieux jouer au Loto ou à l'Euromillions… ou les deux !