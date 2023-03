"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 mars 2023 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 25 mars 2023, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 3 millions d'euros pour son dernier tirage du Loto. Vous pouvez retrouver les résultats dans cet article.

[Mis à jour le 25 mars 2023 à 21h21] Le tirage du Loto du samedi 25 mars 2023 a été réalisé. Malheureusement, personne n'est devenu millionnaire ! Personne n'a trouvé la bonne combinaison. Pour autant, vous pouvez consulter l'encadré ci-dessous pour savoir si vous avez trouvé quelques bons numéros et donc réussi à dégoter quelques euros. En outre, vous avez tout de même pu gagner un petit pécule, bien que cela ne soit pas le jackpot. En effet, dix codes 20 000 euros ont été tirés au sort. Quoi qu'il arrive, vous pourrez rejouer au Loto dès ce lundi 27 mars 2023. La FDJ remet en jeu une cagnotte de 4 millions d'euros.

Tirage du 25/03/2023 3 - 7 - 11 - 29 - 34 Chance : 4

Joker+ 1 728 637

Option 2nd tirage : 6 - 15 - 25 - 27 - 48

10 codes gagnants : A 4147 5093 - B 9868 1314 - G 0379 9763 - G 1159 0824 - G 9694 0775 - K 7581 5198 - M 6784 9120 - P 0657 7291 - Q 7105 0183 - R 7689 5815

Pour remporter les 3 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait croire en sa bonne étoile. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Parfois, mieux vaut ne pas jouer la carte de l'originalité. Pourquoi ne pas rejouer, lors de chaque tirage, les mêmes numéros ? C'est l'incroyable histoire que conte Actu.fr. Un heureux vainqueur du Loto a tenté sa chance durant quarante ans en jouant les mêmes numéros. L'homme qui a parié dans un bar-tabac de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, est finalement parvenu, le 4 février dernier, à remporter cinq millions d'euros. Ses chiffres ? Le 13, le 16, le 26, le 31, le 42 et le numéro chance, le 2.