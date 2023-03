"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Y a-t-il eu un grand vainqueur lors du tirage du Loto du lundi 27 mars 2023 ? Voici les résultats.

[Mis à jour le 27 mars 2023 à 21h11] Le tirage du Loto n'a pas fait de grand gagnant ce lundi 27 mars 2023. Résultat, ce sont désormais cinq millions d'euros qui sont en jeu pour le prochain tirage du Loto mercredi. Toutefois, certains participants sont parvenus à mettre la main sur une partie des résultats. Un petit chanceux a notamment réussi à cocher les cinq bons chiffres, mais pas le bon N°Chance. Il repart avec 144 189,40 euros. Trente-quatre grilles ont également été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du N°Chance, permettant ainsi à leurs propriétaires de repartir avec 1 035 euros chacun.

Tirage du 27/03/2023 3 - 7 - 11 - 29 - 34 Chance : 4

Joker+ 1 728 637

Option 2nd tirage : 6 - 15 - 25 - 27 - 48

10 codes gagnants : A 4147 5093 - B 9868 1314 - G 0379 9763 - G 1159 0824 - G 9694 0775 - K 7581 5198 - M 6784 9120 - P 0657 7291 - Q 7105 0183 - R 7689 5815

Quels sont les prochains rendez-vous de la semaine ? La Française des jeux propose chaque lundi, mais aussi chaque mercredi et chaque samedi un tirage du Loto. Pour les amateurs de grosses cagnottes, deux rendez-vous sont également fixés chaque semaine du côté de l'Euromillions, avec un premier tirage prévu mardi, pour lequel on sait déjà que 17 millions d'euros seront en jeu, et un second tirage agendé à vendredi, dont le montant du jackpot dépendra avant tout des résultats du tirage de mardi.