Brav-M dans TPMP : était-ce des vrais policiers ?

BRAV TPMP. Des personnes se revendiquant comme des policiers de la Brav-M ont témoigné dans TPMP vendredi dernier. Mais la préfecture de police émet de sérieux doutes. Laurent Nunez, le préfet de police, doit se rendre dans l'émission de Cyril Hanouna ce lundi 3 avril 2023.

Laurent Nunez, préfet de police et ancien secrétaire d'Etat, devrait se rendre chez Cyril Hanouna. Ce lundi 3 avril 2023, l'animateur pourrait avoir un invité de marque dans son émission TPMP, trois jours après une séquence polémique. La venue du patron de la sécurité à Paris devrait permettre d'éclaircir ce qu'il s'est passé, vendredi 31 mars, sur le plateau du talk-show suivi par près de 1,8 million de personnes et consacré à la Brav-M. "Je dois reboucler avec Gérald Darmanin et sous son autorité pour savoir si on confirmera ou pas notre participation. Des enquêtes sont en cours donc il convient d'être prudent pour ne pas polluer les investigations par une participation à cette émission", a déclaré Laurent Nunez sur BFM TV ce lundi.

Quatre hommes cagoulés, avec des capuches, sweats ou doudounes, autour du plateau d'une émission à grande audience, qui, micro en main, se présentant comme des policiers de la Brav-M : c'est la scène assez surréaliste qui s'est produite au cours de l'émission TPMP, diffusée sur C8, vendredi 31 mars. En pleine crise sociale avec des manifestations quasi-hebdomadaires, et alors que des violences policières de la part de cette unité de police sont dénoncées, Cyril Hanouna a interrogé ces individus sur la gestion du maintien de l'ordre. "4 policiers membres de la Brav-M et unités spéciales sortent du silence" s'enorgueillit la chaîne dans un bandeau affiché à l'écran. Mais à l'antenne, précision est faite par l'un des participants : "il y a parmi nous des membres de la Brav-M et des membres des unités spécialisées qui interviennent sur le maintien de l'ordre. On a fait ça toute notre carrière pendant 15 ans."

"Tous ne faisaient pas partie de la Brav-M"

Durant leurs prises de parole, la voix est modifiée pour s'assurer d'un anonymat total. Si protéger l'identité des forces de l'ordre ne semble pas absurde, la question de leur légitimité se pose. Dans la foulée de l'émission, la préfecture de police s'est emparée du sujet et a dénoncé un coup d'esbrouffe. "Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la Brav-M" explique l'instance, annonçant l'ouverture d'une enquête administrative et la saisie de la procureure de la République de Paris.

Devant la polémique rapidement suscitée, C8 a tenté de faire amende honorable en indiquant qu'il s'agissait de "quatre policiers", dont "un qui a été révoqué au mois de décembre. Il a été précisé à l'antenne que tous ne faisaient pas partie de la Brav-M." Le bandeau, lui, était moins précautionneux. Un homme a rapidement indiqué être l'un des policiers interviewés : il s'agit de Cédric Vladimir, ex-policier à la Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis. Confirmant ne pas être de la Brav-M, il a dit s'être exprimé pour "porter la parole de nombreux membres de la Brav-M qui m'ont demandé de le faire, et m'ont fait l'honneur d'aller dire leur vérité."

Le préfet de police, Laurent Nunez, a ajouté dimanche 2 avril que "la très grande majorité" n'appartenait pas à la Brav-M. "On a encore quelques doutes", a-t-il nuancé, indiquant qu'aucune autorisation de communication n'avait été accordée. "Aller comme ça communiquer et se faire les porte-parole de la Brav-M de manière cagoulée [...] Ce n'est pas terrible comme image. Ça nuit à l'image de l'unité en question que nous défendons et qui fait un travail remarquable et qui n'avait pas besoin de ça."