Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 24 avril 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Mauvaise nouvelle. Le tirage Loto de ce lundi 24 avril 2023 vient d'avoir lieu et personne n'est parvenu à trouver les résultats du jour.

[Mis à jour le 24 avril 2023 à 20h56] Il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi 24 avril 2023 encore. Décidément, les joueurs n'ont pas de chance en ce moment au Loto. Pour le septième tirage consécutif, personne n'est parvenu à trouver le résultat Loto dans sa globalité. Toutefois, certains seront sans doute arrivés à mettre la main sur une partie des résultats gagnants. Voici sans plus attendre la combinaison de ce lundi :

Tirage du 24/04/2023 1 - 23 - 25 - 41 - 49 Chance : 2

Joker+

Option 2nd tirage : 9 - 11 - 22 - 24 - 29

10 codes gagnants : - - - - - - - - -

Comment un tel jackpot a-t-il pu être mis en jeu un lundi aussi lambda pour le commun des mortels ? Y avait-il une raison méconnue ? La question pouvait se poser. Ces 17 millions d'euros étaient en fait la conséquence de nombreux tirages Loto restés sans grand vainqueur. À l'origine, la FDJ avait tout de même proposé un tirage de Pâques de 10 millions d'euros, le samedi 8 avril 2023. Depuis, la cagnotte est inlassablement remise en jeu, avec un million d'euros supplémentaires à chaque tirage.

Prochain rendez-vous mercredi. Dix-huit millions d'euros seront donc en jeu ! Y aura-t-il un vainqueur ? Seul l'avenir nous le dira. Comme lors de chaque tirage Loto, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Le résultat sera livré au moment du tirage, soit vers 20h50 sur TF1. Tous les résultats seront dans la foulée indiqués sur le site de la FDJ et sur Linternaute.com. Avis aux amateurs de belles cagnottes, si vous dégainez trop tard, votre grille sera automatiquement validée pour le prochain tirage Loto et rien ne peut garantir à ce stade que 19 millions d'euros seront en jeu. En effet, si quelqu'un parvient à trouver le résultat du jour mercredi, la cagnotte sera remise à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros.