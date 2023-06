Les boutons de fermeture des ascenseurs ne marchent jamais, à qui la faute ?

Vous avez certainement déjà vécu cette expérience. Pressé(e), au moment de monter dans l'ascenseur, vous utilisez le bouton servant à forcer la fermeture des portes et donc à monter plus rapidement. Et rien ne se passe...

Vous vous êtes déjà demandé si les boutons permettant de forcer la fermeture des portes dans les ascenseurs fonctionnaient réellement ? Vous avez bien fait : la question mérite d'être posée, en France, mais aussi dans le monde entier. Le New York Times a été le premier à enquêter, il y a déjà quelques années, sur la question de ces "boutons placebo", qui calment notre nervosité en nous donnant la sensation d'accomplir une action alors qu'il n'en est rien.

Dans l'article, la directrice de l'industrie américaine des ascenseurs Karen W. Penafiel a expliqué qu'en vertu d'une loi contre les discriminations adoptée au début des années 2000, les portes des ascenseurs devaient rester ouvertes un laps de temps suffisamment long pour que les personnes à mobilité réduite puisse entrer dans l'appareil. Ainsi, les boutons forçant la fermeture des portes d'ascenseurs seraient devenus obsolètes depuis plus de 20 ans. D'abord déconnectés dans les anciens modèles, ils ont progressivement été supprimés dans les nouveaux, mais aussi, très souvent, remplacés par des boutons factices !

Ces boutons, même inactifs, permettraient en effet "de diminuer le stress et d'accroître le bien-être", selon les termes d'Ellen J. Langer, professeure de psychologie à Harvard, interrogée elle aussi sur cette "illusion de contrôle" qui serait particulièrement recherchée dans les ascenseurs.

Un intérêt très limité aussi en France

En France, c'est L'Usine Nouvelle qui a cherché à savoir si les boutons de fermeture des portes d'ascenseur étaient réellement utiles. Suite à des échanges avec les sociétés Koné et Sodimas, le magazine a établi que de nombreux ascenseurs dans l'Hexagone étaient, eux aussi, dotés de ces boutons de fermeture factices. Le subterfuge est moins répandu qu'outre-Atlantique, mais bien réel. L'Usine Nouvelle explique que la fonction du bouton de fermeture est certes active en France, mais pas prioritaire.

"Il y a des temporisations et des détecteurs qui peuvent annuler la manœuvre", a ainsi expliqué Laurent Rousset, du service technique de Kone, citant une loi de 2003 qui met la priorité sur la sécurité des personnes, les vitesses de fermeture des portes, les cellules de détection ou encore les chocs mécaniques. Un ensemble de choses qui passe avant la fermeture des portes pour les gens pressés. Le bâtiment où est installé l'ascenseur est aussi en jeu : la fermeture des portes sera plus rapide pour des bureaux et plus lente pour un hôpital, par exemple.

Reste que le bouton de fermeture peut encore permettre à une personne valide de gagner quelques secondes selon les cas. Conclusion : si vous vivez en France, vous pouvez continuer à appuyer dessus, avec un peu de chance, ceux-ci fonctionneront.