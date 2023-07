Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 juillet 2023, 4 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Ce lundi 17 juillet, ce sont 4 millions d'euros qui sont mis en jeu par la Française des jeux, lors de ce nouveau tirage Loto, dont le résultat sera dévoilé en direct.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 19h00] Quatre millions d'euros sont à gagner lors de ce tirage Loto de la Française des Jeux (FDJ) du lundi 17 juillet 2023, le premier de la semaine. Comme lors de chaque tirage, les résultats Loto seront disponibles sur cette page. Dix personnes tirées au sort parmi les joueurs remporteront obligatoirement 20 000 euros, grâce aux codes gagnants.

Le résultat Loto sera disponible en direct, ci-dessous, dès que le tirage sera effectué. Il en sera de même pour le numéro Joker +, et l'option 2nd tirage. Pour rappel, plus le nombre de chiffres trouvés est important, plus la cagnotte remportée est haute. Après deux tirages sans vainqueur, c'est peut-être votre jour de chance.

Mais si vous voulez espérer remporter cette somme, il faut d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il faut vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous avez coché les six bons numéros. Il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Savez-vous quel est le plus important gain remporté au Loto en France ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre 2021, plus de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais gagnée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot avait été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, le FDJ a recensé les chiffres qui sortaient le plus lors des tirages Loto, depuis le 4 novembre 2019. Ainsi, le numéro 35 est celui qui a été le plus tiré (12,69 %), devant le 26, le 38, et le numéro 44 (12,19 %).