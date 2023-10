Attentat à Bruxelles : le suspect toujours en fuite, le match Belgique-Suède interrompu

Une fusillade a eu lieu en plein centre de Bruxelles, lundi 16 octobre 2023. Le bilan fait état d'au moins deux morts. Alors que l'assaillant est recherché après avoir pris la fuite en scooter, le parquet fédéral, chargé du terrorisme, a été saisi de l'enquête.

"Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles", indique ce soir sur X (ex-Twitter) le Premier ministre belge, quelques heures après la fusillade à Bruxelles qui fait au moins deux morts. Les faits se sont déroulés en début de soirée, alors que la Belgique et la Suède s'apprêtaient à s'affronter sur le terrain de foot dans le cadre de la campagne qualificative pour l'Euro 2024. La rencontre a depuis été interrompue. Elle se tenait non loin du drame survenu vers 19h15, à proximité des boulevards d'Ypres et du Neuvième de ligne, non loin de la place Sainctelette. Les victimes sont d'ailleurs des supporters suédois, rapportent plusieurs médias locaux.

Alors que le suspect était toujours en fuite, peu avant 22 heures, il a été indiqué que le parquet fédéral, chargé du terrorisme, s'était saisi de l'enquête. En parallèle, le Premier ministre belge a annoncé sur X tenir une réunion de crise nationale. Le niveau d'alerte de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) est, lui, passé à 4, son maximum, ce qui signifie que la menace est jugée sérieuse et imminente. Côté français, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé, dès lundi soir, à ce que les contrôles aux frontières soient renforcés, affirme RTL.

Attentat à Bruxelles : que s'est-il passé ? Le déroulé des faits

Dans une vidéo diffusée sur le site du journal flamand Het Laatste Nieuws, on peut voir un homme vêtu d'un gilet orange fluo et portant un casque blanc descendre d'un scooter, arme de guerre en main, et ouvrir le feu sur deux personnes qu'il poursuit dans la foulée à l'intérieur d'un bâtiment. Après cela, l'individu se retourne vers un taxi, où se trouvaient deux autres personnes, et tire à nouveau, avant de prendre la fuite en scooter.

Des touristes suédois visés

RTL.be relaie que les victimes seraient des touristes suédois qui portaient un maillot de football de la Suède. Rappelons que cette fusillade est survenue alors que la Belgique et la Suède s'affrontaient lundi soir au stade Roi Baudouin, non loin du lieu du drame, dans le cadre de la campagne qualificative pour l'Euro 2024.

Interrogé par DH Les Sports, un témoin de la scène, qui rentrait chez lui, relate : "J'ai vu la victime à moins de cinq mètres. Un homme de plus ou moins 40 ans", explique-t-il, ajoutant avoir ensuite aperçu "une Mercedes Vito noire trouée de deux ou trois balles. Dedans, le conducteur était décédé. Le passager blessé, la moitié du corps rempli de sang, mais conscient."

Une vidéo de revendication en cours de d'authentification

Auprès de la RTBF, le parquet de Bruxelles a fait savoir que le ou les auteurs de ce drame sont actuellement recherchés. La piste terroriste semble désormais privilégiée, le Premier ministre belge ayant lui-même évoqué un "attentat". D'après les informations de la RTBF, les services de police seraient en possession d'une vidéo de revendication. Un homme y affirmerait être l'auteur de la fusillade. Il déclarerait faire partie du groupe terroriste État islamique et avoir agi pour se venger, au nom de l'Islam, en tuant des Suédois. À noter que la vidéo est en cours d'authentification.